極好評《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲！新作明年出探索地城

記者楊智仁／綜合報導

精神時光屋《吸血鬼倖存者》於 2022 年推出瞬間爆紅，如今開發商 Poncle 宣布推出全新衍生作品《Vampire Crawlers》，這是一款融合 Roguelike 要素與卡牌構築玩法的新作。該消息於微軟 Xbox Partner Preview 活動上正式公開，並釋出首支預告片，預計於 2026 年推出。

雖然轉換了遊戲類型，但《Vampire Crawlers》依然保留了前作的混亂快感，熟悉的升級要素如聖經、鞭子與大蒜等經典技能將以卡牌形式回歸。Poncle 創辦人兼執行長 Luca Galante 表示「我們的想法是將《吸血鬼倖存者》的核心開發理念，應用到不同的遊戲類型中。」

從預告片可見，《Vampire Crawlers》結合了傳統 Roguelike 卡牌構築機制，並加入探索與動作要素，玩家可選擇慢速策略出牌或快速連招對敵，戰鬥間還能以第一人稱視角探索地城，體驗與以往截然不同的節奏。Galante 透露，本作靈感來自他想「刪除自己在卡牌遊戲中感到煩躁的一切設計」，例如《Crawlers》取消繁瑣動畫等待，戰鬥節奏更快、更具混亂樂趣；他也希望擺脫 Roguelike 類型「選擇太少」的弊病，因此加入地城探索讓玩家能親自感受世界變化。