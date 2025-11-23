ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

極好評《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲！新作明年出探索地城

記者楊智仁／綜合報導

精神時光屋《吸血鬼倖存者》於 2022 年推出瞬間爆紅，如今開發商 Poncle 宣布推出全新衍生作品《Vampire Crawlers》，這是一款融合 Roguelike 要素與卡牌構築玩法的新作。該消息於微軟 Xbox Partner Preview 活動上正式公開，並釋出首支預告片，預計於 2026 年推出。

▼《Vampire Crawlers》明年出。（圖／翻攝自Steam）▲▼吸血鬼。（圖／翻攝自Steam）

雖然轉換了遊戲類型，但《Vampire Crawlers》依然保留了前作的混亂快感，熟悉的升級要素如聖經、鞭子與大蒜等經典技能將以卡牌形式回歸。Poncle 創辦人兼執行長 Luca Galante 表示「我們的想法是將《吸血鬼倖存者》的核心開發理念，應用到不同的遊戲類型中。」

▲▼吸血鬼。（圖／翻攝自Steam）▲▼吸血鬼。（圖／翻攝自Steam）

從預告片可見，《Vampire Crawlers》結合了傳統 Roguelike 卡牌構築機制，並加入探索與動作要素，玩家可選擇慢速策略出牌或快速連招對敵，戰鬥間還能以第一人稱視角探索地城，體驗與以往截然不同的節奏。Galante 透露，本作靈感來自他想「刪除自己在卡牌遊戲中感到煩躁的一切設計」，例如《Crawlers》取消繁瑣動畫等待，戰鬥節奏更快、更具混亂樂趣；他也希望擺脫 Roguelike 類型「選擇太少」的弊病，因此加入地城探索讓玩家能親自感受世界變化。

▲▼吸血鬼。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：吸血鬼倖存者

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李國煌「27歲讀小六XDD」　佩服楊貴媚「哭出跨年晚會」

推薦閱讀

極好評《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲！新作明年出探索地城

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播　聲優喊：甜蜜讓人傻笑

多人服務遊戲再遭打臉　研究指出「全球半數玩家更愛單人闖關」

《Megabonk》拒絕TGA2025提名　承認「並非首秀」網佩服好誠信

《戰慄時空3》粉絲「祈求8年」更新　孤獨滄桑網狂喊：為他推出

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」　季度總收入超標5000萬美元

角川動漫快閃店松菸盛大登場！熱門小說漫畫、四大合影牆集結

《逃離塔科夫》「極差體驗」遭狂灌負評　官方急道歉：盡快修復

Windows 11「代理式AI功能」恐成惡意軟體漏洞　微軟急發警告

米哈遊新作《Varsapura》曝光　與「原神、崩壞」風格巨大反差

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

Steam新遊戲主機賣多少？

微軟向Windows 11用戶發安全警告

15歲少年求職信盼進遊戲業

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

多人服務遊戲再遭打臉

《戰慄時空3》粉絲祈求8年更新

角川動漫快閃店松菸盛大登場

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」

最新新聞

《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播

多人服務遊戲再遭打臉

《Megabonk》拒絕TGA2025提名

《戰慄時空3》粉絲祈求8年更新

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」

角川動漫快閃店松菸盛大登場

《逃離塔科夫》極差體驗遭灌負評

微軟向Windows 11用戶發安全警告

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366