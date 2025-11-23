米哈遊新作《Varsapura》曝光　與「原神、崩壞」風格巨大反差

記者楊智仁／綜合報導

HoYoverse 米哈遊 近日公開全新遊戲《Varsapura》，並釋出長達 30 分鐘的實機遊玩影片。繼《原神》、《崩壞：星穹鐵道》與《絕區零》之後，HoYoverse 再次推出全新原創 IP，顯示該工作室在競爭激烈的遊戲市場中持續擴張版圖。

▼米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光（圖／翻攝自Varsapura）

根據官方釋出的影片，《Varsapura》故事圍繞一個名為 SEAL 的組織，負責處理一種名為「心智腐蝕」的蔓延危機。影片從主角的面試場景一路延伸到實際戰鬥體驗，呈現出與過往 HoYoverse 作品明顯不同的風格。中段的駕駛橋段更展示了廣闊的現代都市景觀，與《原神》與《崩壞》系列的奇幻風格形成對比。

這次的公開內容規模相當驚人，提供比以往更多細節，影片前半段展現豐富的 RPG 對話選項，玩家可透過「欺瞞」與「說服」等策略影響劇情結果。戰鬥系統則加入潛行機制，主角能在敵方據點中悄然接近敵人，以連擊或一擊必殺解決目標。

《Varsapura》實機預告以 RTX 4090 錄製，遊戲採用 UE5 引擎打造，然而和《原神》和《星穹鐵道》的二次元風格比起來，《Varsapura》更為寫實顯示巨大反差，值得注意的是，影片結尾顯示 HoYoverse 仍在招募開發人員，意味著《Varsapura》距離正式推出仍有一段時間。