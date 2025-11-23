ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

米哈遊新作《Varsapura》曝光　與「原神、崩壞」風格巨大反差

記者楊智仁／綜合報導

HoYoverse 米哈遊 近日公開全新遊戲《Varsapura》，並釋出長達 30 分鐘的實機遊玩影片。繼《原神》、《崩壞：星穹鐵道》與《絕區零》之後，HoYoverse 再次推出全新原創 IP，顯示該工作室在競爭激烈的遊戲市場中持續擴張版圖。

▼米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光（圖／翻攝自Varsapura） ▲▼米哈遊（圖／翻攝自Varsapura）

根據官方釋出的影片，《Varsapura》故事圍繞一個名為 SEAL 的組織，負責處理一種名為「心智腐蝕」的蔓延危機。影片從主角的面試場景一路延伸到實際戰鬥體驗，呈現出與過往 HoYoverse 作品明顯不同的風格。中段的駕駛橋段更展示了廣闊的現代都市景觀，與《原神》與《崩壞》系列的奇幻風格形成對比。

▲▼米哈遊（圖／翻攝自Varsapura）▲▼米哈遊（圖／翻攝自Varsapura）

這次的公開內容規模相當驚人，提供比以往更多細節，影片前半段展現豐富的 RPG 對話選項，玩家可透過「欺瞞」與「說服」等策略影響劇情結果。戰鬥系統則加入潛行機制，主角能在敵方據點中悄然接近敵人，以連擊或一擊必殺解決目標。

《Varsapura》實機預告以 RTX 4090 錄製，遊戲採用 UE5 引擎打造，然而和《原神》和《星穹鐵道》的二次元風格比起來，《Varsapura》更為寫實顯示巨大反差，值得注意的是，影片結尾顯示 HoYoverse 仍在招募開發人員，意味著《Varsapura》距離正式推出仍有一段時間。

關鍵字：Varsapura

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【沒喝孟婆湯？】2個月大嫩嬰發出萌萌奶音：好可愛

推薦閱讀

米哈遊新作《Varsapura》曝光　與「原神、崩壞」風格巨大反差

《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？　製作人闢謠：獨眼龍是假傳聞

《羊蹄山戰鬼》「縮小回溯」陷兩難　總監不後悔狂吹：正確決定

《天命2》「紅色戰爭」訴訟結束　Bungie妥協和解寬限60天恐生變

《卡比的馭天飛行者》比基尼川崎疑擦邊遭下架　大神出手玩瘋了

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」　J.Sheon、解婕翎現身助陣

《美麗新世界117：羅馬治世》創歷代紀錄　破25年銷售最速

15歲少年求職信盼進遊戲業　Valve不錄取通知暖回：開始創造吧

《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶　橫尾太郎坦言：有做但都被砍

開發10年遊戲遇Bug沒人氣、Steam補償特賣撞新硬體　團隊嘆：好衰

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

15歲少年求職信盼進遊戲業

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

Steam新遊戲主機賣多少？

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

國動、統神互咬揭傷疤　循環對嗆

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版

TGA2025完整入圍名單！

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包

《咒術》五條悟同款高中墨鏡

最新新聞

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？

《羊蹄山戰鬼》縮小回溯陷兩難

《天命2》「紅色戰爭」訴訟結束

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」

《美麗新世界117》創歷代紀錄

15歲少年求職信盼進遊戲業

《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366