SLG年度鉅作《三國：謀定天下》封測開跑　不肝減壓、6大職業新玩法成就兒時三國夢

記者蘇晟彥／綜合報導

誰的年少沒有個三國夢？不論是率領著三國名將在沙場上馳騁，又或著運籌帷幄、一步步將敵國蠶食完成統一霸業，現在所有的野望，全部可以都在《三國：謀定天下》完成！由 BILIBILI HK LIMITED 發行，在中國上市後就獲得無數獎項，現在這款主打「不肝不課」的SLG三國策略遊戲《三國：謀定天下》將原汁原味搬到台灣，遊戲不僅將SLG的玩法發揮淋漓盡致，更首創「六大職業」重新定義SLG玩法，將從 11月27日展開可付費刪檔「帷幄測試」，邀請所有玩家搶先體驗，而這次《ETtoday遊戲雲》也整理出必玩理由，讓大家快速掌握《三國：謀定天下》！

＞＞點此立刻參加事前預約，一起加入《三國：謀定天下》世界

▼《三國：謀定天下》將從27日正式展開可付費刪檔「帷幄測試」。

《三國：謀定天下》為一款以三國歷史為背景的SLG策略遊戲，玩家在一片荒蕪的土地上建起屬於自己的霸業。熟悉SLG的玩家，一定會於這類型遊戲「肝到爆」的印象深刻，但《三國：謀定天下》在中國上市後，主打「不肝減壓」深深吸引許多SLG老玩家，傳出要在台灣上市的消息後就引起熱烈關注。

遊戲將傳統SLG中許多為人詬病的耗時內容大幅簡化，像是主城能夠直接升級、自動鋪路讓操作變得更加直覺化等等，讓玩家能享受到建國的成就感，不再需要花費大量時間在「肝」上面。

說到《三國：謀定天下》最大特色，莫過於新增「職業系統」讓戰局玩法變得更加有變化。所謂職業系統是指玩家可以從六大職業（神行、天工、鎮軍、司倉、青囊及奇佐）中進行選擇，每一個職業都將擁有不同的天賦能力，這些能力將會大大的影響戰場上的決策。

舉例來說，「神行」就是戰場上的突襲利刃，天賦有像是隱蔽行軍，能夠在戰場上將自己跟部隊隱蔽達到奇襲效果，或是透過「以戰養戰」獲得額外資源壯大友軍；而許多喜歡「大場面戰爭」玩家的首選職業—天工，則可以建造各種攻城機械、大幅加快破城節奏給予對手壓力，或著能獲取更多裝備提升戰力，每一種職業都有屬於自己的「戰場之道」。

千萬別擔心某個職業會過於強大，畢竟玩家進入的是三國時代，講究的不僅是個人操作，更將考驗「同盟」如何透過不同職業、武將組合，將敵軍一一殲滅，同時還需要考慮「戰法、武將、技能、職業」等等搭配，讓大家必須絞盡腦汁尋求勝利之道，同時各司其職徹底發揮「合作」的真諦。

▼每個職業都有獨特天賦，好好利用將影響戰局發展。



▼《三國：謀定天下》主打「不肝減壓」，傳統SLG要苦苦等待或是花錢縮短建設時間在這邊通通看不到。







此外，有著「收集癖」想要將所有三國名將網羅到麾下的玩家也不用擔心要砸大錢，《三國：謀定天下》採用同類型遊戲「最良心」抽卡，杜絕任何VIP特權，將以「賽季制」作為遊戲核心，在一個半月的賽季內將會有不同的核心項目與盟友共同追逐。在賽季中，只要當個月卡黨，透過賽季活動獎勵、遊戲常規活動，每個賽季都能獲得巨量的黃金、抽卡券，讓所有玩家資源拿到爽，升等沒煩惱！

而遊戲中的角色立繪同樣採用濃厚的國畫風格不管是傾國傾城的貂蟬、一代梟雄充滿霸王之氣的曹操，每個武將都栩栩如生，就像我們在歷史課本上看到的形象生動，這些名將不需要像其他遊戲一樣，砸大錢狂抽才能入手，在《三國：謀定天下》每20抽就會必中一位橙色武將，輕鬆就能湊齊好幾隊主流隊伍，完全無須擔心會因為缺少武將戰力落後其他人。

▼《三國：謀定天下》遊戲中每個武將立繪都非常精緻。











就如同上面所述，《三國：謀定天下》承襲了SLG遊戲最精華的玩法，再加入屬於自己的特色「職業系統」，讓玩法變得更多樣，而官方也理解SLG迷的痛處，主動將需要肝的元素拿掉，讓玩家只需要享受運籌帷幄、馳騁沙場的快感，再也不需要苦苦等候城鎮升級，輕鬆成為三國時代的中的霸主。

《三國：謀定天下》將從27日正式展開為期一個月的可付費刪檔「帷幄測試」，現在只要預約測試就可以獲得豐富大禮，只要完成遊戲內指定任務，在上市後就可以獲得各樣大禮，而27日將揭開「神秘內容搶先體驗」，玩家將可以從頭到尾了解《三國：謀定天下》的魅力，現在就手刀加入測試預約，一起將年少的「三國夢」完成吧！

▼官方特別舉辦上市前的前瞻特輯，將所有玩法、特色一次報給玩家知道。