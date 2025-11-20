15歲少年求職信盼進遊戲業　Valve不錄取通知暖回：開始創造吧

記者楊智仁／綜合報導

一名推特用戶近日分享一封來自 Valve 的電子郵件，據說是他在 15 歲那年主動應徵該公司時收到的回信。這封信雖然是「不錄取通知」，但內容誠懇又充滿啟發，被網友盛讚為「史上最有格調的拒絕信」。

Valve 是一家知名的遊戲開發與發行公司，1998 年以《戰慄時空》開啟傳奇，之後接連推出《惡靈勢力》、《Counter-Strike》與《Dota 2》等多款經典作品，同時也是 Steam 平台 的營運方在全球 PC 遊戲市場占有極高份額。就在該公司於 11 月 13 日發表新硬體產品 Steam Controller、Steam Machine、Steam Frame」後，一則與 Valve 相關的貼文再度引發話題。

這位用戶名為 Shaurya Seth，現居住於加拿大的軟體工程師，Seth 表示，2015 年自己年僅 15 歲時曾寫信應徵 Valve 希望能進入遊戲產業，他在信中詢問該如何準備、要讀哪所大學、以及什麼樣的背景最容易被錄取。幾天後，他收到了來自 Valve 招聘團隊成員 Ben Jackson 的回覆，這封信雖是拒絕通知，但語氣友善並附上了誠懇的職涯建議，讓人印象深刻。

Ben 在信中指出 Valve 並沒有固定的「錄取公式」，公司尋找的是能在專業領域（無論是藝術還是程式開發）達到頂尖水準、並能為遊戲帶來實質貢獻的人才。他強調，「大學出身並不影響成功機會」，Valve 員工中有人擁有相關學位，也有人完全沒有學歷背景，真正的關鍵在於是否具備專業技能、溝通能力，以及理解玩家需求的洞察力，這些特質無法在學校學習，而是透過經驗與熱情累積而成。

Ben 鼓勵這位少年，「追隨你的熱情花時間磨練技藝，最重要的是『開始創造』，不論是在紙上還是電腦上，關鍵在於『行動』與『創作』。」這封信最後以一句簡潔的鼓勵作結「我們希望這對你有所幫助！」對於一名尚未成年的應徵者 Valve 並未用制式的回覆打發，而是用充滿啟發性的文字提供方向，許多網友認為，這封信展現了 Valve 的企業文化。