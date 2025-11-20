《三角洲行動》涉盜用美術素材　《Rust》營運長：想合作要先講

記者楊智仁／綜合報導

《三角洲行動》（Delta Force）騰訊旗下開發商 天美工作室 近日被爆料在遊戲中盜用《Rust》的 3D 模型素材，引發業界關注。事件曝光後天美已公開致歉，表示素材來自第三方平台購買，未經充分驗證即使用，承諾加強審核流程防止重演。

▼《三角洲行動》涉盜用美術素材。（圖／翻攝自Steam）

事件起因於《Rust》開發商 Facepunch Studios 的營運長 Alistair McFarlane 在推特指出，天美在《三角洲行動》新賽季預告片中使用了《Rust》中 C4 炸藥模型 的 3D 素材，該作品最初由 Lead Weapon／Prop 美術師 Pilgrim 製作並公開於 ArtStation。他批評此舉為「未經授權的抄襲」，並呼籲天美「若想合作應該先聯繫，而非直接使用」。

隨後 McFarlane 更新貼文，透露天美已主動聯繫並道歉雙方已和平解決。天美工作室稍後發表聲明，感謝對方理解，解釋素材為從網路素材市場購得、但未經適當查驗所致，並已全面檢討內部流程，「我們將強化素材驗證機制，確保未來不再發生類似問題。」