日四大出版社告Cloudflare「提供盜版網站CDN」　判賠5億日圓

記者楊智仁／綜合報導

日本東京地方法院 11 月 19 日對美國網路公司 Cloudflare 作出判決，裁定該公司因持續向「漫畫盜版網站」提供 CDN（內容傳遞網路）服務，構成出版權侵害，必須向日本四大出版社 集英社、小學館、講談社、KADOKAWA 支付 約 5 億日圓 賠償金。

▼日四大出版社聯合告Cloudflare。（圖／翻攝自Cloudflare）

根據外媒報導 Cloudflare 必須向講談社、集英社、小學館各支付 1 億 2650 萬日圓與延遲損害金，並向 KADOKAWA 支付 約 1 億 2140 萬日圓。Cloudflare 辯稱公司「並無故意或重大過失」，且其行為僅屬「有限貢獻」請求減輕責任，但法院駁回其主張，明確指出該公司在接獲侵權通知後仍未停止服務「責任不可免」。

案件涉及兩個從 2021 年起被列為「三大盜版網站」非法漫畫平台，巔峰時期每月總流量高達 3 億次，非法上傳超過 4000 部作品、12 萬話內容，並皆使用 Cloudflare 的 CDN 服務以加速傳輸、隱匿伺服器位置。原告出版社指出，Cloudflare 的 CDN 設計允許匿名註冊，無須身分驗證，即可在海外架設大規模盜版平台，並在接獲多次侵權通知後仍未終止服務。

四社於 2022 年 2 月正式提告，最初要求損害賠償及停止傳輸，但在盜版網站關閉後，撤回了禁令部分的請求，東京地院認為 Cloudflare 伺服器確實「自動向日本使用者傳送盜版內容」，形成客觀上的出版權侵害，且停止提供服務是「技術上可行、且必要的防止措施」，法院因此全面採納原告主張責令賠償。

四家出版社隨後發表聯合聲明，「在接獲侵權通知後仍怠於採取行動，成為被認定著作權侵害責任的依據，本判決明確界定 CDN 業者的法律責任，具有重大意義。」聲明強調，海賊網站利用海外 CDN 隱匿身分進行大規模盜版已成常態，「此次判決是防止 CDN 被惡用的重要一步」，四社將持續致力於「保護作品權益、擴大正版內容」。