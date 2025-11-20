ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

日四大出版社告Cloudflare「提供盜版網站CDN」　判賠5億日圓

記者楊智仁／綜合報導

日本東京地方法院 11 月 19 日對美國網路公司 Cloudflare 作出判決，裁定該公司因持續向「漫畫盜版網站」提供 CDN（內容傳遞網路）服務，構成出版權侵害，必須向日本四大出版社 集英社、小學館、講談社、KADOKAWA 支付 約 5 億日圓 賠償金。

▼日四大出版社聯合告Cloudflare。（圖／翻攝自Cloudflare）▲▼Cloudflare。（圖／翻攝自官網）

根據外媒報導 Cloudflare 必須向講談社、集英社、小學館各支付 1 億 2650 萬日圓與延遲損害金，並向 KADOKAWA 支付 約 1 億 2140 萬日圓。Cloudflare 辯稱公司「並無故意或重大過失」，且其行為僅屬「有限貢獻」請求減輕責任，但法院駁回其主張，明確指出該公司在接獲侵權通知後仍未停止服務「責任不可免」。

案件涉及兩個從 2021 年起被列為「三大盜版網站」非法漫畫平台，巔峰時期每月總流量高達 3 億次，非法上傳超過 4000 部作品、12 萬話內容，並皆使用 Cloudflare 的 CDN 服務以加速傳輸、隱匿伺服器位置。原告出版社指出，Cloudflare 的 CDN 設計允許匿名註冊，無須身分驗證，即可在海外架設大規模盜版平台，並在接獲多次侵權通知後仍未終止服務。

四社於 2022 年 2 月正式提告，最初要求損害賠償及停止傳輸，但在盜版網站關閉後，撤回了禁令部分的請求，東京地院認為 Cloudflare 伺服器確實「自動向日本使用者傳送盜版內容」，形成客觀上的出版權侵害，且停止提供服務是「技術上可行、且必要的防止措施」，法院因此全面採納原告主張責令賠償。

四家出版社隨後發表聯合聲明，「在接獲侵權通知後仍怠於採取行動，成為被認定著作權侵害責任的依據，本判決明確界定 CDN 業者的法律責任，具有重大意義。」聲明強調，海賊網站利用海外 CDN 隱匿身分進行大規模盜版已成常態，「此次判決是防止 CDN 被惡用的重要一步」，四社將持續致力於「保護作品權益、擴大正版內容」。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

曾多次赴東南亞傳教！桃園殺妻男是傳教士　雙手平舉自首畫面曝光

推薦閱讀

日四大出版社告Cloudflare「提供盜版網站CDN」　判賠5億日圓

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包！美零售商祭重罰「永久不准入店」

快訊/《英雄聯盟》CFO宣布中野離隊　轉會期再拋震撼彈

《薩爾達傳說》真人電影意外曝光　任天堂藉機公開「林克劇照」

《絕地戰兵2》執行長嘆「AI討論都太極端」　遊戲界需找中間立場

寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議　日網笑：是寺廟嗎

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版！探索地下城挑戰「時間戰場」

《英雄聯盟》越南傳奇打野Levi退役　 10年生涯10座VCS冠軍

周同學動態貼圖登場！24款萌系日常、讓粉絲聊天變得更好玩

快訊／TLN官宣退出！認融資延宕「但Riot不等」　網轟：商案錢在哪

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包

寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議

《第一神拳》作者「AI贏不了人類」

快訊/《英雄聯盟》CFO宣布中野離隊

Steam新遊戲主機賣多少？

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版

《GTA 6》31名員工因被開除

《英雄聯盟》TLN正式從LCP除名

日四大出版社聯合告Cloudflare

《薩爾達傳說》真人電影意外曝光

最新新聞

日四大出版社聯合告Cloudflare

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包

快訊/《英雄聯盟》CFO宣布中野離隊

《薩爾達傳說》真人電影意外曝光

《絕地戰兵2》執行長曝「AI討論都太極端」

寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版

《英雄聯盟》越南傳奇打野Levi退役

周同學動態貼圖登場24款萌系日常

快訊／TLN官宣退出英雄聯盟

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366