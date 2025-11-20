禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包！美零售商祭重罰「永久不准入店」

記者楊智仁／綜合報導

隨著寶可夢卡片市場持續火熱，稀有卡價格飆升導致黃牛橫行，每逢新系列上架，美國多地實體店常出現民眾搶購甚至打架的混亂場面，不少一般玩家抱怨「想買幾包卡都難如登天」。如今，美國大型遊戲零售商 GameStop 終於出手整頓，宣布若顧客攜帶電子秤進店挑卡，將面臨「永久禁入」的處分。

▼寶可夢卡片市場持續火熱。（圖／翻攝自Amazon）

事件起因於推特流傳的一段影片，畫面中一名黃牛帶著電子秤在店內逐包測量寶可夢卡的重量，試圖挑出可能含有稀有「閃卡」的包裝。GameStop 官方帳號隨即回應，「如果你帶電子秤進來秤 Pokémon 卡包，我們會永久禁止你入店，這是為你好。」這句話明顯傳達 GameStop 對黃牛行為的零容忍態度。

長期以來，美國寶可夢卡市場深受囤貨與轉售問題困擾，部分玩家甚至使用秤重、掃描或光線檢測等手段提前判斷稀有卡包，導致誠實購買的玩家與孩童幾乎無緣抽到高價卡。業界分析指出 GameStop 的強硬立場象徵零售業者開始意識到「公平購買體驗」的重要性，若能嚴格執行，或將成為對抗寶可夢卡炒作亂象的重要一步。