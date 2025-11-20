ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包！美零售商祭重罰「永久不准入店」

記者楊智仁／綜合報導

隨著寶可夢卡片市場持續火熱，稀有卡價格飆升導致黃牛橫行，每逢新系列上架，美國多地實體店常出現民眾搶購甚至打架的混亂場面，不少一般玩家抱怨「想買幾包卡都難如登天」。如今，美國大型遊戲零售商 GameStop 終於出手整頓，宣布若顧客攜帶電子秤進店挑卡，將面臨「永久禁入」的處分。

▼寶可夢卡片市場持續火熱。（圖／翻攝自Amazon）▲▼寶可夢卡。（圖／翻攝自Amazon）

事件起因於推特流傳的一段影片，畫面中一名黃牛帶著電子秤在店內逐包測量寶可夢卡的重量，試圖挑出可能含有稀有「閃卡」的包裝。GameStop 官方帳號隨即回應，「如果你帶電子秤進來秤 Pokémon 卡包，我們會永久禁止你入店，這是為你好。」這句話明顯傳達 GameStop 對黃牛行為的零容忍態度。

長期以來，美國寶可夢卡市場深受囤貨與轉售問題困擾，部分玩家甚至使用秤重、掃描或光線檢測等手段提前判斷稀有卡包，導致誠實購買的玩家與孩童幾乎無緣抽到高價卡。業界分析指出 GameStop 的強硬立場象徵零售業者開始意識到「公平購買體驗」的重要性，若能嚴格執行，或將成為對抗寶可夢卡炒作亂象的重要一步。

關鍵字：寶可夢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

高市「台灣有事」論　國台辦：台灣民眾要認清其「危險性」

推薦閱讀

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包！美零售商祭重罰「永久不准入店」

快訊/《英雄聯盟》CFO宣布中野離隊　轉會期再拋震撼彈

《薩爾達傳說》真人電影意外曝光　任天堂藉機公開「林克劇照」

《絕地戰兵2》執行長嘆「AI討論都太極端」　遊戲界需找中間立場

寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議　日網笑：是寺廟嗎

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版！探索地下城挑戰「時間戰場」

《英雄聯盟》越南傳奇打野Levi退役　 10年生涯10座VCS冠軍

周同學動態貼圖登場！24款萌系日常、讓粉絲聊天變得更好玩

快訊／TLN官宣退出！認融資延宕「但Riot不等」　網轟：商案錢在哪

快訊／《英雄聯盟》TLN正式從LCP除名　Riot曝「積欠費用太多」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包

《第一神拳》作者「AI贏不了人類」

快訊/《英雄聯盟》CFO宣布中野離隊

寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議

Steam新遊戲主機賣多少？

《英雄聯盟》TLN正式從LCP除名

《薩爾達傳說》真人電影意外曝光

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版

《GTA 6》31名員工因被開除

Switch 2更新爆災情...玩家第三方底座失效

最新新聞

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包

快訊/《英雄聯盟》CFO宣布中野離隊

《薩爾達傳說》真人電影意外曝光

《絕地戰兵2》執行長曝「AI討論都太極端」

寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版

《英雄聯盟》越南傳奇打野Levi退役

周同學動態貼圖登場24款萌系日常

快訊／TLN官宣退出英雄聯盟

《英雄聯盟》TLN正式從LCP除名

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366