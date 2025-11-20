ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶　橫尾太郎坦言：有做但都被砍

記者黃冠瑋／綜合報導

日本知名遊戲製作人橫尾太郎過去曾靠著打造《尼爾》系列和《誓血龍騎士》，而廣受許多玩家愛戴。然而自從《尼爾：自動人形》在2017年成功推出後，就沒傳出關於遊戲新作消息，甚至出現玩家質疑橫尾太郎都偷懶工作，對此，橫尾太郎近期採訪解釋，其實很忙一直都有在開發新作，但都在過程中就被取消了。

▼橫尾太郎澄清其實都在為新作開發，但都被取消了。（圖／翻攝自《尼爾：自動人形》Steam）

▲▼橫尾太郎澄清其實都在為新作開發，但都被取消了。（圖／翻攝自《尼爾：自動人形》Steam）

根據外媒報導，近期橫尾太郎被邀請參加韓國遊戲展G-CON 2025座談會，淺談關於開發時秘辛，其中就有提到他時常會從別人口中聽到，「為什麼不做《尼爾》續作」、「橫尾太郎最近到底在幹嘛，是不是再偷懶」等，但他坦言其實一直有在工作，也有參與好幾個專案，但都在開發過程中就被取消了」。當然他也開玩笑表示，過程都有拿到薪水，因此取消對他而言反而沒那麼傷心，但他也強調與其推出一款達不到自己過往遊戲標準的作品，他寧願看到遊戲被取消，這也是新作一直沒有成功推出原因。

另外，橫尾太郎也表示，自己在提出遊戲的企劃時通常會先思考的會是「投入多少資源、時間能做什麼東西」，會優先考慮現實層面，而不是自己創作欲望，並且也沒有囤積構想的習慣，每次都會重新思考要做什麼遊戲，如果是因為現實層面而沒有把自己想做的遊戲真正做出來，他會感到莫名難受，因此他開始選擇去做現在能做的想法，拿目前能用素材製作出讓玩家享受的遊戲。

關鍵字：尼爾橫尾太郎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

劉品言生了！曝她鼻高腳長　連晨翔幸福笑：是女兒傻瓜

推薦閱讀

15歲少年求職信盼進遊戲業　Valve不錄取通知暖回：開始創造吧

《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶　橫尾太郎坦言：有做但都被砍

開發10年遊戲遇Bug沒人氣、Steam補償特賣撞新硬體　團隊嘆：好衰

《三角洲行動》涉盜用美術素材　《Rust》營運長：想合作要先講

日四大出版社告Cloudflare「提供盜版網站CDN」　判賠5億日圓

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包！美零售商祭重罰「永久不准入店」

快訊/《英雄聯盟》CFO宣布中野離隊　轉會期再拋震撼彈

《薩爾達傳說》真人電影意外曝光　任天堂藉機公開「林克劇照」

《絕地戰兵2》執行長嘆「AI討論都太極端」　遊戲界需找中間立場

寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議　日網笑：是寺廟嗎

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包

寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議

Steam新遊戲主機賣多少？

《第一神拳》作者「AI贏不了人類」

快訊/《英雄聯盟》CFO宣布中野離隊

《GTA 6》31名員工因被開除

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

《我獨自升級》遊戲搶先推出試玩版

《英雄聯盟》TLN正式從LCP除名

日四大出版社聯合告Cloudflare

最新新聞

15歲少年求職信盼進遊戲業

《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

《三角洲行動》涉盜用美術素材

日四大出版社聯合告Cloudflare

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包

快訊/《英雄聯盟》CFO宣布中野離隊

《薩爾達傳說》真人電影意外曝光

《絕地戰兵2》執行長曝「AI討論都太極端」

寶可夢樂園「需能爬110階梯」引熱議

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366