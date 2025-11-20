《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶　橫尾太郎坦言：有做但都被砍

記者黃冠瑋／綜合報導

日本知名遊戲製作人橫尾太郎過去曾靠著打造《尼爾》系列和《誓血龍騎士》，而廣受許多玩家愛戴。然而自從《尼爾：自動人形》在2017年成功推出後，就沒傳出關於遊戲新作消息，甚至出現玩家質疑橫尾太郎都偷懶工作，對此，橫尾太郎近期採訪解釋，其實很忙一直都有在開發新作，但都在過程中就被取消了。

▼橫尾太郎澄清其實都在為新作開發，但都被取消了。（圖／翻攝自《尼爾：自動人形》Steam）

根據外媒報導，近期橫尾太郎被邀請參加韓國遊戲展G-CON 2025座談會，淺談關於開發時秘辛，其中就有提到他時常會從別人口中聽到，「為什麼不做《尼爾》續作」、「橫尾太郎最近到底在幹嘛，是不是再偷懶」等，但他坦言其實一直有在工作，也有參與好幾個專案，但都在開發過程中就被取消了」。當然他也開玩笑表示，過程都有拿到薪水，因此取消對他而言反而沒那麼傷心，但他也強調與其推出一款達不到自己過往遊戲標準的作品，他寧願看到遊戲被取消，這也是新作一直沒有成功推出原因。

另外，橫尾太郎也表示，自己在提出遊戲的企劃時通常會先思考的會是「投入多少資源、時間能做什麼東西」，會優先考慮現實層面，而不是自己創作欲望，並且也沒有囤積構想的習慣，每次都會重新思考要做什麼遊戲，如果是因為現實層面而沒有把自己想做的遊戲真正做出來，他會感到莫名難受，因此他開始選擇去做現在能做的想法，拿目前能用素材製作出讓玩家享受的遊戲。