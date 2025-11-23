ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

多人服務遊戲再遭打臉　研究指出「全球半數玩家更愛單人闖關」

記者黃冠瑋／綜合報導

近年隨著服務型遊戲推出，也徹底改變玩家過去買斷遊戲的消費習慣，像是遊戲大廠EA、動視暴雪等都認為服務型遊戲將是未來趨勢。然而近期市場研究卻指出，即使目前市場充斥著許多服務型遊戲，但全球仍有超過半數56%玩家，認為單人遊戲才是首選，間接驗證了近期服務型遊戲為何一再失利。

▼全球半數玩家更愛單人遊戲體驗。（圖／翻攝自《柏德之門3》官網）

▲▼全球半數玩家更愛單人遊戲體驗。（圖／翻攝自《柏德之門3》官網）

根據外媒報導，在市場分析公司Ampere Analysis調查玩家傾向報告中，收集了全球22個不同市場，共計34,000名玩家的意見回饋，其中就發現在過去四年裡，玩家對單人遊戲興趣竟增長了4%，從性別佔比上，女性玩家偏愛單人遊戲有58%，略高於男性玩家一點（56%），差距並不大。此外值得一提的是，玩家對單人遊戲的興趣會隨著年齡增長而增加，在16至24歲的年輕玩家中僅有49%偏好單人遊戲，在25至34歲的玩家中，有56%的人更喜歡單人遊戲，而55至64歲的玩家則是比例最多竟高達64%。

另外，在不同市場上單人遊戲喜愛也呈現比較不一樣結果，美國玩家喜愛單人遊戲玩家竟多達65%，反而在中國市場對單人遊戲偏愛是最低，僅有47%的玩家表示偏好這類遊戲。

對此，Ampere的資深研究經理Louise Wooldridge就表示，「這些數據再次證實，在一個由服務型遊戲主導的市場環境中，單人遊戲絕對仍然可行，並且備受追捧。市場青睞多人遊戲，因為它們能帶來持續用戶參與度和獲利，但數據也告訴我們打造一個精良且平衡的單人遊戲，同樣可以吸引廣泛受眾」。

不過會有如此調查結果也不難看出，近幾年也有許多遊戲大廠意識到堅持多人遊戲服務並不是唯一出路，像是知名開發商頑皮狗（Naughty Dog）取消了《最後生還者》的多人遊戲計畫，轉而專注於單人遊戲《星際：異端先知》、《柏德之門3》導演Swen Vincke也強烈反駁單人遊戲已死說法、開發《巫師》與《電馭叛客》系列CD Projekt也重申他們對單人遊戲重視，近期索尼前高層也呼籲不要一昧追求服務型遊戲。

關鍵字：索尼服務型遊戲

