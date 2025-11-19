ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《絕地戰兵2》執行長嘆「AI討論都太極端」　遊戲界需找中間立場

記者楊智仁／綜合報導

《絕地戰兵2 Helldivers 2》開發商 Arrowhead Game Studios 執行長 Shams Jorjani 近日在受訪時表示，希望遊戲業界能在 AI 議題上找到「中間立場」，批評當前討論過於極端，忽略實際應用的多樣性。

▼《絕地戰兵2》執行長談論AI立場。（圖／翻攝自Steam）▲▼絕地戰兵。（圖／翻攝自Steam）

接受外媒訪問時，Jorjani 談及《ARC Raiders》採用 AI 生成語音引發的爭議，他指出，目前關於 AI 的討論往往陷入兩極化「不是全面擁抱自動化，就是視 AI 為對創作者生存的威脅」，然而實際情況應該介於兩者之間。Jorjani 強調，遊戲產業早已廣泛使用自動化中介軟體來簡化開發流程，例如素材載入與模型生成工具 Simplygon，「這些技術本質上也屬於生成式 AI，卻從未引發如今的恐慌」。

對於《ARC Raiders》以 AI 複製演員聲音的做法，Jorjani 認為若妥善管理授權與報酬「能成為讓遊戲更好的案例」。他表示，「AI 若能讓更多人以不同方式互動，就是好事，只要創作者能獲得合理回報。」他同時呼籲外界區分「AI 取代創意」與「AI 提升效率」 的差異，「若 AI 能幫助我更快完成報帳，那我就能花更多時間做遊戲。這才是 AI 該有的用途。」

關鍵字：絕地戰兵2

