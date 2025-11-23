《Megabonk》拒絕TGA2025提名　承認「並非首秀」網佩服好誠信

記者黃冠瑋／綜合報導
遊戲界年度盛事TGA（The Game Awards），無疑被視為遊戲開發者夢寐以求的最高榮譽之一，因此被提名就是對於遊戲相當大肯定。然而近期在公開「最佳首秀獨立遊戲」提名後，其中爆紅入圍名單《Megabonk》開發者卻表示，將退出本次的獎項角逐，只因並非首次推出遊戲，讓不少網友佩服，好有誠信。
▼《Megabonk》開發者拒絕遊戲大獎提名。（圖／翻攝自《Megabonk》Steam）
根據《Megabonk》開發者描述，「《Megabonk》能獲得提名是我的榮幸和夢想，但很遺憾，我認為這款遊戲不符合「最佳首秀獨立遊戲」這個類別標準，因為我過去曾以不同的工作室名義製作過遊戲，所以《Megabonk》並不是我的處女作，因此我將退出此次The Game Awards提名」。
此外，他也向那些原本打算投票給這款遊戲的玩家表示感謝，但他認為遊戲還是不太適合這個獎項，希望玩家們能轉而支持其他優秀首秀作品。消息曝光後，瞬間引起網上不少轟動，截至撰稿目前觀看數已突破320萬，對此，許多網友都對他退出舉動表示佩服，認為誠信就足以支持這款遊戲。至於空缺出的名額，主辦單位代表Geoff Keighley目前則未做出回應，如果接受退出要求，後續是否補上名額還有待討論。
另外，這是遊戲大獎史上首次有創作者主動撤回自己的作品，類似情形還要回到2016年，當時粉絲自製了《寶可夢：綠鈾》（Pokemon Uranium）和《銀河戰士2：重製版》（Another Metroid 2 Remake），不過後續卻因為是基於任天堂所推出作品改編，並未獲得授權改編，因此遭到撤回最佳粉絲創作提名。
i really appreciate the nomination, support and votes, but it doesn't feel right in this category. you should vote for another one of the amazing debut titles, they are all amazing games!— Megabonk (@MegabonkGame) November 18, 2025
thanks again! new megabonk update coming soon ✌️
- john megabonk
