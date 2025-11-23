ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《Megabonk》拒絕TGA2025提名　承認「並非首秀」網佩服好誠信

記者黃冠瑋／綜合報導

遊戲界年度盛事TGA（The Game Awards），無疑被視為遊戲開發者夢寐以求的最高榮譽之一，因此被提名就是對於遊戲相當大肯定。然而近期在公開「最佳首秀獨立遊戲」提名後，其中爆紅入圍名單《Megabonk》開發者卻表示，將退出本次的獎項角逐，只因並非首次推出遊戲，讓不少網友佩服，好有誠信。

▼《Megabonk》開發者拒絕遊戲大獎提名。（圖／翻攝自《Megabonk》Steam）

▲▼《Megabonk》開發者拒絕遊戲大獎提名。（圖／翻攝自《Megabonk》Steam）

根據《Megabonk》開發者描述，「《Megabonk》能獲得提名是我的榮幸和夢想，但很遺憾，我認為這款遊戲不符合「最佳首秀獨立遊戲」這個類別標準，因為我過去曾以不同的工作室名義製作過遊戲，所以《Megabonk》並不是我的處女作，因此我將退出此次The Game Awards提名」。

此外，他也向那些原本打算投票給這款遊戲的玩家表示感謝，但他認為遊戲還是不太適合這個獎項，希望玩家們能轉而支持其他優秀首秀作品。消息曝光後，瞬間引起網上不少轟動，截至撰稿目前觀看數已突破320萬，對此，許多網友都對他退出舉動表示佩服，認為誠信就足以支持這款遊戲。至於空缺出的名額，主辦單位代表Geoff Keighley目前則未做出回應，如果接受退出要求，後續是否補上名額還有待討論。

另外，這是遊戲大獎史上首次有創作者主動撤回自己的作品，類似情形還要回到2016年，當時粉絲自製了《寶可夢：綠鈾》（Pokemon Uranium）和《銀河戰士2：重製版》（Another Metroid 2 Remake），不過後續卻因為是基於任天堂所推出作品改編，並未獲得授權改編，因此遭到撤回最佳粉絲創作提名。

