《英雄聯盟》越南傳奇打野Levi退役　 10年生涯10座VCS冠軍

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》越南打野 Levi 在生日當天 ( 11/18 ) 宣布退役消息，作為 VCS 最傳奇的人物，Levi 多次國際賽出戰、激進的打野風格讓觀眾們留下深刻印象，離開賽場消息曝光後，粉絲表達不捨之餘也祝福他未來能一路順遂。

▼越南傳奇選手 Levi 宣布退役。（圖／翻攝自GAM推特）

Levi 自 2015 年出道，接下來 2017 來到 GAM 同年的 MSI 及世界賽憑藉著兇悍的打野風格，讓大家開始注意到他的存在，由 Levi 所率領的 GAM 在賽區內可謂是統治級表現，10 次 VCS 冠軍、5 次世界賽以及 4 次 MSI 參賽經驗，其中也包含 2022 年無情「卡爾瑟斯」開炸 TES 至今仍是相當經典的場面。

今年 LCP 三個賽段，GAM 依舊保持賽區前段班位置，遺憾的是季後賽不敵同賽區兄弟 TSW，最終無緣世界賽。11 月 18 日 Levi 正式宣布退役，GAM 也表示，「能與這位越南電競史上最偉大的人物並肩同行感到無比自豪。」《英雄聯盟》官方也發文祝福，感謝這十年來 Levi 對於電競的付出。