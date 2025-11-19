ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《薩爾達傳說》真人電影意外曝光　任天堂藉機公開「林克劇照」

記者黃冠瑋／綜合報導

《薩爾達》系列一直是作為任天堂熱門遊戲大作，由於虛構奇幻世界龐大，因此也深受許多玩家熱烈追捧。雖說早在先前就確定《薩爾達傳說》電影正在製作當中，但沒想到近日網上竟流出關於製作片場影片，掀起全網轟動，讓任天堂不得不正式宣布，電影已正式開拍，並釋出林克與薩爾達立於廣闊草原劇照。

▼《薩爾達傳說》真人電影劇照公開。（圖／翻攝自X／@Nintendo）

▲▼《薩爾達傳說》真人電影劇照公開。（圖／翻攝自X／@Nintendo）

事情起因其實是，一名來自國外Instagram帳號在15日意外分享了關於《薩爾達傳說》真人版電影片場情況，從影片可以看到地點位在紐西蘭，演員身處在一處茂密森林當中，並且從演員服飾和髮型可看出疑似是翻拍《薩爾達傳說：曠野之息》，消息一出後瞬間造成全網轟動。

不過值得一提的是，此次曝光並不是任天堂率先公開，因此官方眼見事情已在全網發酵，於是在17日正式宣布《薩爾達傳說》電影已順利開拍當中，並同步公開主角林克與薩爾達的形象照，其中林克將交由Benjamin Evan Ainsworth飾演，薩爾達公主則是Bo Bragason擔任，並預計將在2027年5月7日全球上映。對此，許多網友都認為此次角色裝造非常還原遊戲，因此紛紛開始期待電影正式上市。

另外，先前遊戲《薩爾達無雙 封印戰記》英文版才爆出，薩爾達和林克只是朋友關係，但許多證據顯示薩爾達和林克就是互相喜歡對方，並且官方也並未否認，因此關於電影如何呈現薩爾達和林克之間關係，也是許多粉絲們關注焦點。

