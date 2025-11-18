ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

周同學動態貼圖登場！24款萌系日常、讓粉絲聊天變得更好玩

▲▼周同學,動態貼圖,周杰倫,官方二次元IP。（圖／巨星創意文化股份有限公司）

圖、文／巨星創意文化股份有限公司

周杰倫官方二次元IP「周同學」於2025年11月18日正式推出首款動態貼圖《周同學日常初登場》，以輕鬆逗趣的表現方式呈現角色特色，讓粉絲在日常聊天中也能與「周同學」自然互動、零距離接觸。購買連結：https://lin.ee/CY9lYNgA

本次推出的貼圖共有24款動態款式，涵蓋日常情緒、對話反應、打招呼等多種情境，完整展現「周同學」特有的淡定幽默魅力。就像貼圖簡介所說——「一句話都沒說，卻也什麼都說了！」——透過各種細膩又可愛的肢體語言，粉絲能看到這位沉穩角色不同於以往的生動面貌。

▲▼周同學,動態貼圖,周杰倫,官方二次元IP。（圖／巨星創意文化股份有限公司）

這套貼圖不只是「周同學」更生活化的一步，也象徵官方IP延伸的重要里程碑。藉由貼圖在日常聊天中的高頻使用，粉絲能以更直覺、更即時的方式累積情感連結，體驗更貼近生活的「周同學」數位魅力。

為了慶祝貼圖正式上架，自即日起至11月30日，官方同步推出限時互動抽獎活動。粉絲只要購買《周同學日常初登場》貼圖，並截圖實際在聊天中使用貼圖的畫面，私訊至周同學官方Instagram（instagram.com/starplus.global）完成登記，即可參加抽獎。

▲▼周同學,動態貼圖,周杰倫,官方二次元IP。（圖／巨星創意文化股份有限公司）

完成登記者將有機會獲得周同學立體公仔悠遊卡，活動共限量5組，喜愛周同學的粉絲務必把握收藏機會。更多活動內容與更新資訊請至周同學官方Instagram查詢。
 

關鍵字：周同學動態貼圖周杰倫官方二次元IP

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

推薦閱讀

周杰倫開抖音被嗆：別用台灣健保　網友反遭出征

周同學動態貼圖登場！24款萌系日常、讓粉絲聊天變得更好玩

快訊／TLN官宣退出！認融資延宕「但Riot不等」　網轟：商案錢在哪

快訊／《英雄聯盟》TLN正式從LCP除名　Riot曝「積欠費用太多」

TGA2025完整入圍名單！GOTY神仙打架、《光與影》風光12項入圍

快訊/《英雄聯盟》T1宣布冠軍射手Gumayusi離隊

Switch 2更新爆災情...玩家第三方底座失效、任天堂否認封鎖

《葬送的芙莉蓮》特展首度來台！沉浸式影像、角色合影打卡

獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」

《鬼滅之刃 無限城篇》全球票房破千億日圓！日本影史首例

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《英雄聯盟》TLN正式從LCP除名

獨／《英雄聯盟》戰隊TLN爆倒閉

《英雄聯盟》T1宣布Gumayusi離隊

快訊／TLN官宣退出英雄聯盟

《GTA 6》31名員工因被開除

Steam新遊戲主機賣多少？

《第一神拳》作者「AI贏不了人類」

Switch 2更新爆災情...玩家第三方底座失效

《葬送的芙莉蓮》特展首度來台

TGA2025完整入圍名單！

最新新聞

周同學動態貼圖登場24款萌系日常

快訊／TLN官宣退出英雄聯盟

《英雄聯盟》TLN正式從LCP除名

TGA2025完整入圍名單！

《英雄聯盟》T1宣布Gumayusi離隊

Switch 2更新爆災情...玩家第三方底座失效

《葬送的芙莉蓮》特展首度來台

獨／《英雄聯盟》戰隊TLN爆倒閉

《鬼滅 無限城》全球票房破千億

《GTA 6》31名員工因被開除

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366