周同學動態貼圖登場！24款萌系日常、讓粉絲聊天變得更好玩

圖、文／巨星創意文化股份有限公司

周杰倫官方二次元IP「周同學」於2025年11月18日正式推出首款動態貼圖《周同學日常初登場》，以輕鬆逗趣的表現方式呈現角色特色，讓粉絲在日常聊天中也能與「周同學」自然互動、零距離接觸。購買連結：https://lin.ee/CY9lYNgA

本次推出的貼圖共有24款動態款式，涵蓋日常情緒、對話反應、打招呼等多種情境，完整展現「周同學」特有的淡定幽默魅力。就像貼圖簡介所說——「一句話都沒說，卻也什麼都說了！」——透過各種細膩又可愛的肢體語言，粉絲能看到這位沉穩角色不同於以往的生動面貌。

這套貼圖不只是「周同學」更生活化的一步，也象徵官方IP延伸的重要里程碑。藉由貼圖在日常聊天中的高頻使用，粉絲能以更直覺、更即時的方式累積情感連結，體驗更貼近生活的「周同學」數位魅力。

為了慶祝貼圖正式上架，自即日起至11月30日，官方同步推出限時互動抽獎活動。粉絲只要購買《周同學日常初登場》貼圖，並截圖實際在聊天中使用貼圖的畫面，私訊至周同學官方Instagram（instagram.com/starplus.global）完成登記，即可參加抽獎。

完成登記者將有機會獲得周同學立體公仔悠遊卡，活動共限量5組，喜愛周同學的粉絲務必把握收藏機會。更多活動內容與更新資訊請至周同學官方Instagram查詢。

