《Hytale》救命稻草出現　前創辦人「出資復活」粉絲激動跪謝

記者黃冠瑋／綜合報導

過去以創作《我的世界》而聞名開發者所成立工作室Hypixel Studios，原預計將要推出《Hytale》，然而歷經疫情延宕，母公司Riot先前宣布終止該計畫，讓不少粉絲相當不捨。如今遊戲迎來轉機，Hypixel Studios前創辦人出資買下版權恢復開發，並將在日後獨立發行，讓多年粉絲萬分激動，感謝即時救命的稻草。

▼《Hytale》重啟開發。（圖／翻攝自X／@Hytale）

根據Hypixel聯合創始人Simon Collins-Laflamme個人社群公告顯示，工作室已從Riot Games手中購回了《Hytale》的版權，並預計會盡快發布，然而他也呼籲玩家不要抱持過高的期望，因為遊戲目前仍未打磨完善。目前還有很多工作要做，但他也向玩家信心喊話，「不用再等了，很快就能玩到這款遊戲，即使它現在還有些瑕疵，但我希望能和玩家、開發者能夠共同努力，把它打造成一款真正特別的作品」。

或許有不少粉絲好奇早在6月底，Hypixel Studios不是已經聲明沒有資金能提供開發，但為何短短5個月卻完全復活了。原因其實是在作出「艱難決定」後，就引發玩家社群扼腕，甚至激起海外業界人士探討如何拯救這款遊戲，或許是這層原因讓原本在2019年離開的前共同創辦人Simon Collins-Laflamme感動，於是決定聯合Philippe Touchette出資購回《Hytale》IP 發行權，並回頭招募原本的開發人員。

至於目前遊戲開發方向，公告中也提到將放棄目前基於跨平台引擎所開發的Hytale版本，取而代之的是，將重新使用四年前開發的經典引擎版本（最初預告片版本），並且目前在開發方面已取得顯著提升。而工作室也已準備開發十年資金支持，不會有任何贊助商干預，開發流程和工作室完全獨立，因此不會再發生像Riot取消情形。