快訊／《英雄聯盟》TLN正式從LCP除名　Riot曝「積欠費用太多」

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》在PCS賽區時期稱霸的冠軍隊伍TLN傳出積欠選手、實況主及員工薪水後，在18日由Riot發出公告，正式從LCP賽區除名，主要原因為Talon 未能按照聯盟標準營運戰隊，特別是拖欠選手和教練薪資的情況嚴重，而目前空出來的隊伍名額也將即刻尋找遞補。

▼TLN正式從LCP賽區除名。（圖／翻攝自PSG TALON LOL）



《英雄聯盟》LCP賽區戰隊TLN在日前逐漸爆出內部營運狀況不佳風波，在昨日消息曝光後，實況主、選手都紛紛發聲，強調自己被積欠費用，知名主播ZOD更曝光自己戶頭僅剩8000多塊，過去三個月的商案大約還有7、80萬的費用還沒結清。

對此，Riot官方在18日中午發出公告，正式將TLN從LCP的隊伍中移除，官方給出的理由為 TLN 未能按照聯盟標準運營，特別是拖欠選手和教練薪資的情況嚴重。對此，Riot補充，在得知拖欠費用以及其他財務狀況後，密切與Talon保持聯繫，但最終TLN並未及時履行準時付款要求，因此最終無法繼續留在LCP賽區。

對此，受影響的選手、教練都被個別通知，官方也正在尋找遞補隊伍，以填補 Talon 在 LCP 中的空缺。一旦完成相關程序，將會提供最新消息。