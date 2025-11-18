TGA2025完整入圍名單！GOTY神仙打架、《光與影》風光12項入圍

記者蘇晟彥／綜合報導

遊戲界年度盛事 TGA（The Game Awards）18日公布入圍名單，其中最引人注目的「年度最佳遊戲獎項」，也就是玩家俗稱的GOTY分別由《光與影：33號遠征隊》、《死亡擱淺2 冥灘之上》、《天國降臨：救贖 II》、《空洞騎士：絲之歌》、《咚奇剛 蕉力全開》及《黑帝斯II》 入圍，其中，《光與影：33號遠征隊》成為今年最受關注遊戲，一共入圍12項提名，典禮將於12月11日展開。

▼年度最佳遊戲獎項名單。

遊戲大獎（The Game Awards，簡稱TGA）從2014年舉辦至今，在實體展逐漸沒落的年代，逐漸取代成遊戲界年度盛事，在18日公佈今年29項入圍獎項名單，最受到關注的年度最佳遊戲分別由《光與影：33號遠征隊》、《死亡擱淺2 冥灘之上》、《天國降臨：救贖 II》、《空洞騎士：絲之歌》、《咚奇剛 蕉力全開》及《黑帝斯II》 入圍。

其中《光與影：33號遠征隊》為今年討論度最高的遊戲，由獨立工作室Sandfall Interactive開發，以極其精煉的遊戲內容及優美的配樂、動畫，成功擄獲玩家芳心，銷量更是突破500萬套，成為今年GTOY的最佳角逐遊戲，但其他遊戲也來勢洶洶，廣受好評的獨立遊戲《黑帝斯》、《空洞騎士》都在今年端出續作，而任天堂搭配NS2登場的《咚奇剛 蕉力全開》也不容小覷，讓玩家都十分煩惱今年名單到底要投到誰身上。

年度最佳遊戲

光與影：33號遠征隊（Clair Obscur: Expedition 33 ）

黑帝斯 II （Hades II）

空洞騎士：絲之歌 （Hollow Knight: Silksong）

咚奇剛 蕉力全開（Donkey Kong Bananza）

死亡擱淺2：冥灘之上（Death Stranding 2: On the Beach）

天國降臨：救贖 II （Kingdom Come: Deliverance II）

>>完整名單請至官方網站查詢