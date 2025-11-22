ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？　製作人闢謠：獨眼龍是假傳聞

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從確定正在開發消息後，關於里昂各種回歸傳聞就不斷被爆料，像是獨眼龍老里昂、里昂視角、預購包驚見里昂內褲等，讓不少玩家開始期待他的回歸。然而隨著遊戲即將在2026年2月發售，製作人熊澤正人近期接受訪問，直接闢謠那些關於里昂照片與所謂獨眼造型都是假消息。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》製作人破除里昂傳聞。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

▲▼《惡靈古堡9：安魂曲》製作人破除里昂傳聞。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

根據外媒報導，關於《惡靈古堡9：安魂曲》傳聞可說是層出不窮，其中有關里昂各種回歸傳聞更是引起不少話題，因此也讓許多粉絲堅定相信里昂會回歸到《惡靈古堡9》當中，不過先前製作人熊澤正人就有表示，遊戲會有傳聞，代表許多玩家想要迫切知道遊戲內容，這也意味著這些玩家有想要購買遊戲的慾望，對於遊戲而言不算壞事，但不能把這些傳聞當成是全部的真理，畢竟許多事情都沒有證實。

沒想到事隔多日，近期又由於獨眼龍里昂造型以及里昂視角畫面，讓更多玩家認為爆料確實屬實，不過隨著《惡靈古堡9：安魂曲》即將在2026年2月27日發售，就有玩家好奇為何試玩版到現在都還沒有推出。對此，製作人熊澤正人近期就接受訪問，談談關於近期里昂回歸傳聞以及《惡靈古堡9：安魂曲》安排，首先關於試玩版就明確表示不會推出，雖說過去《惡靈古堡7》以「Beginning Hour」試玩造成轟動，但《惡靈古堡9：安魂曲》不會推出任何公開試玩版，目前團隊是想全力提升遊戲品質，希望把所有開發資源集中在正式版的完善當中。

至於近期里昂回歸傳聞，熊澤正人則表示，「凡是卡普空未正式公布的資訊，全都不可信，玩家可以自由去猜測」，不過可以確定的是那些獨眼龍里昂造型以及里昂新服裝和DLC，這些全部都是假消息，由於現階段AI生成影片與圖片太泛濫，真假難辨，因此任何非官方消息都不具可信度，這也間接打破玩家對於里昂回歸期待，儘管如此，或許只能等到遊戲發售後，才能打消玩家對於里昂是否回歸疑慮。

關鍵字：惡靈古堡卡普空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柳演錫「前奏猜歌⭢隨機舞稻」 李棟旭超嫌棄：去後面啦XD

推薦閱讀

《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？　製作人闢謠：獨眼龍是假傳聞

《羊蹄山戰鬼》「縮小回溯」陷兩難　總監不後悔狂吹：正確決定

《天命2》「紅色戰爭」訴訟結束　Bungie妥協和解寬限60天恐生變

《卡比的馭天飛行者》比基尼川崎疑擦邊遭下架　大神出手玩瘋了

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」　J.Sheon、解婕翎現身助陣

《美麗新世界117：羅馬治世》創歷代紀錄　破25年銷售最速

15歲少年求職信盼進遊戲業　Valve不錄取通知暖回：開始創造吧

《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶　橫尾太郎坦言：有做但都被砍

開發10年遊戲遇Bug沒人氣、Steam補償特賣撞新硬體　團隊嘆：好衰

《三角洲行動》涉盜用美術素材　《Rust》營運長：想合作要先講

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

15歲少年求職信盼進遊戲業

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

《天命2》「紅色戰爭」訴訟結束

Steam新遊戲主機賣多少？

國動、統神互咬揭傷疤　循環對嗆

《羊蹄山戰鬼》縮小回溯陷兩難

禁止帶「磅秤」量寶可夢卡包

《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？

日四大出版社聯合告Cloudflare

最新新聞

《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？

《羊蹄山戰鬼》縮小回溯陷兩難

《天命2》「紅色戰爭」訴訟結束

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

橘子集團30週年「用酒拉開序幕」

《美麗新世界117》創歷代紀錄

15歲少年求職信盼進遊戲業

《尼爾》新作延擺遭玩家質疑偷懶

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

《三角洲行動》涉盜用美術素材

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366