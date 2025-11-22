《惡靈古堡9》里昂回歸破滅？　製作人闢謠：獨眼龍是假傳聞

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從確定正在開發消息後，關於里昂各種回歸傳聞就不斷被爆料，像是獨眼龍老里昂、里昂視角、預購包驚見里昂內褲等，讓不少玩家開始期待他的回歸。然而隨著遊戲即將在2026年2月發售，製作人熊澤正人近期接受訪問，直接闢謠那些關於里昂照片與所謂獨眼造型都是假消息。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》製作人破除里昂傳聞。（圖／翻攝自X／@RE_Games）



根據外媒報導，關於《惡靈古堡9：安魂曲》傳聞可說是層出不窮，其中有關里昂各種回歸傳聞更是引起不少話題，因此也讓許多粉絲堅定相信里昂會回歸到《惡靈古堡9》當中，不過先前製作人熊澤正人就有表示，遊戲會有傳聞，代表許多玩家想要迫切知道遊戲內容，這也意味著這些玩家有想要購買遊戲的慾望，對於遊戲而言不算壞事，但不能把這些傳聞當成是全部的真理，畢竟許多事情都沒有證實。

沒想到事隔多日，近期又由於獨眼龍里昂造型以及里昂視角畫面，讓更多玩家認為爆料確實屬實，不過隨著《惡靈古堡9：安魂曲》即將在2026年2月27日發售，就有玩家好奇為何試玩版到現在都還沒有推出。對此，製作人熊澤正人近期就接受訪問，談談關於近期里昂回歸傳聞以及《惡靈古堡9：安魂曲》安排，首先關於試玩版就明確表示不會推出，雖說過去《惡靈古堡7》以「Beginning Hour」試玩造成轟動，但《惡靈古堡9：安魂曲》不會推出任何公開試玩版，目前團隊是想全力提升遊戲品質，希望把所有開發資源集中在正式版的完善當中。

至於近期里昂回歸傳聞，熊澤正人則表示，「凡是卡普空未正式公布的資訊，全都不可信，玩家可以自由去猜測」，不過可以確定的是那些獨眼龍里昂造型以及里昂新服裝和DLC，這些全部都是假消息，由於現階段AI生成影片與圖片太泛濫，真假難辨，因此任何非官方消息都不具可信度，這也間接打破玩家對於里昂回歸期待，儘管如此，或許只能等到遊戲發售後，才能打消玩家對於里昂是否回歸疑慮。