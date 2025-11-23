《戰慄時空3》粉絲「祈求8年」更新　孤獨滄桑網狂喊：為他推出

記者黃冠瑋／綜合報導

《戰慄時空》系列劇情一直以來都是玩家心中抱持遺憾之作，畢竟劇情一斷就是20年都沒有想要推出三代，因此不少人認為可能等不到新作推出。不過，就一位粉絲YouTuber為了祈求新作推出，堅守八年不間斷更新記錄，日漸孤獨滄桑感，不知不覺感動所有網友，並向Valve喊話，「該為他推出了」。

▼《戰慄時空3》粉絲堅守八年更新。（圖／翻攝自《戰慄時空》steam）

如果熟悉《戰慄時空》玩家就會知道，無疑是遊戲中最具傳奇色彩和標誌性的遊戲系列之一，在1代於1998年獲得玩家廣大回響後，Valve也抓緊在2004年推出《戰慄時空2》，但由於製作認為想保持該系列的發展性，因此選擇把2代分成3章形式先後推出。然而正當開發到第3章時，開發團隊卻陷入了創作困境，因此決定無限期暫停，一直持續了20年都沒有關於3代消息，因此不少玩家已經對3代是否推出，不抱太大希望。

不過卻有一位YouTuber Hazard Time堅持不懈紀錄，只為等待3代推出。起初他只是在2017年11月開始上傳影片，從影片中可以看到他只是簡短向大家報告「今天，《戰慄時空3》沒有任何新消息」，看似簡單問候，不知不覺，他卻堅持了八年。從最初平淡語氣再到後續除了等待，他也分享了自己生活點滴，隨著時間流逝，從原本少年感已經變成下巴滿是鬍子模樣，讓最初追隨粉絲回頭發現，原來已經過去八年了。

由於他這種非常人毅力的堅持，讓全網都感動不已，畢竟要堅持一項事物八年非常不容易，更何況還是不確定消息。對此，就有網友向Valve喊話，「就算沒為我們推出，也該為他推出，希望Hazard Time能堅持下去」，不過或許他的期待終有結果，因為早在5月初時遊戲知名爆料人Tyler McVicker就透露，代號「HLX」也就是《戰慄時空3》即將問世，並且目前已經是「可以完整遊玩」的狀態，預計將會在今年冬季發售，而距離今年結束只剩一個多月時間，如果爆料屬實想必距離推出已經不遠了。