ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戰慄時空3》粉絲「祈求8年」更新　孤獨滄桑網狂喊：為他推出

記者黃冠瑋／綜合報導

《戰慄時空》系列劇情一直以來都是玩家心中抱持遺憾之作，畢竟劇情一斷就是20年都沒有想要推出三代，因此不少人認為可能等不到新作推出。不過，就一位粉絲YouTuber為了祈求新作推出，堅守八年不間斷更新記錄，日漸孤獨滄桑感，不知不覺感動所有網友，並向Valve喊話，「該為他推出了」。

▼《戰慄時空3》粉絲堅守八年更新。（圖／翻攝自《戰慄時空》steam）

▲▼《戰慄時空3》粉絲堅守八年更新。（圖／翻攝自《戰慄時空》steam）

如果熟悉《戰慄時空》玩家就會知道，無疑是遊戲中最具傳奇色彩和標誌性的遊戲系列之一，在1代於1998年獲得玩家廣大回響後，Valve也抓緊在2004年推出《戰慄時空2》，但由於製作認為想保持該系列的發展性，因此選擇把2代分成3章形式先後推出。然而正當開發到第3章時，開發團隊卻陷入了創作困境，因此決定無限期暫停，一直持續了20年都沒有關於3代消息，因此不少玩家已經對3代是否推出，不抱太大希望。

不過卻有一位YouTuber Hazard Time堅持不懈紀錄，只為等待3代推出。起初他只是在2017年11月開始上傳影片，從影片中可以看到他只是簡短向大家報告「今天，《戰慄時空3》沒有任何新消息」，看似簡單問候，不知不覺，他卻堅持了八年。從最初平淡語氣再到後續除了等待，他也分享了自己生活點滴，隨著時間流逝，從原本少年感已經變成下巴滿是鬍子模樣，讓最初追隨粉絲回頭發現，原來已經過去八年了。

由於他這種非常人毅力的堅持，讓全網都感動不已，畢竟要堅持一項事物八年非常不容易，更何況還是不確定消息。對此，就有網友向Valve喊話，「就算沒為我們推出，也該為他推出，希望Hazard Time能堅持下去」，不過或許他的期待終有結果，因為早在5月初時遊戲知名爆料人Tyler McVicker就透露，代號「HLX」也就是《戰慄時空3》即將問世，並且目前已經是「可以完整遊玩」的狀態，預計將會在今年冬季發售，而距離今年結束只剩一個多月時間，如果爆料屬實想必距離推出已經不遠了。

關鍵字：戰慄時空vale

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【太冷靜了吧】天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

推薦閱讀

極好評《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲！新作明年出探索地城

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播　聲優喊：甜蜜讓人傻笑

多人服務遊戲再遭打臉　研究指出「全球半數玩家更愛單人闖關」

《Megabonk》拒絕TGA2025提名　承認「並非首秀」網佩服好誠信

《戰慄時空3》粉絲「祈求8年」更新　孤獨滄桑網狂喊：為他推出

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」　季度總收入超標5000萬美元

角川動漫快閃店松菸盛大登場！熱門小說漫畫、四大合影牆集結

《逃離塔科夫》「極差體驗」遭狂灌負評　官方急道歉：盡快修復

Windows 11「代理式AI功能」恐成惡意軟體漏洞　微軟急發警告

米哈遊新作《Varsapura》曝光　與「原神、崩壞」風格巨大反差

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

開發10年遊戲特賣衰撞新硬體發表

Steam新遊戲主機賣多少？

微軟向Windows 11用戶發安全警告

15歲少年求職信盼進遊戲業

《馭天飛行者》比基尼川崎遭下架

多人服務遊戲再遭打臉

《戰慄時空3》粉絲祈求8年更新

角川動漫快閃店松菸盛大登場

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」

最新新聞

《吸血鬼倖存者》變卡牌遊戲

《我的幸福婚約》特別篇全三集明年播

多人服務遊戲再遭打臉

《Megabonk》拒絕TGA2025提名

《戰慄時空3》粉絲祈求8年更新

Ubisoft延遲財報揭真相「會計錯誤」

角川動漫快閃店松菸盛大登場

《逃離塔科夫》極差體驗遭灌負評

微軟向Windows 11用戶發安全警告

米哈遊神祕新作《Varsapura》曝光

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366