《葬送的芙莉蓮》特展首度來台！沉浸式影像、角色合影打卡

記者楊智仁／綜合報導

《葬送的芙莉蓮》原作擁有高人氣目前賣破 3000 萬冊，第二季動畫也馬上要在明年放送。伴隨著熱潮，官方宣布《葬送的芙莉蓮》特展即將於 2026 年 1 月 3 日首次台灣展出，消息一出讓不少粉絲相當期待。

▼《葬送的芙莉蓮》特展明年登場。（圖／翻攝自@FRIEREN_PR推特） ▲▼芙莉蓮 展覽。（圖／翻攝自木棉花）

《葬送的芙莉蓮》自 2020 年連載於《週刊少年Sunday》，故事以「魔王被討伐後」的世界為舞台，講述精靈魔法師芙莉蓮與新夥伴冒險旅程，該作憑藉獨特後日譚設定與感人劇情榮獲 2021 年漫畫大獎，漫畫累積銷量突破 3000 萬冊，動畫高品質製作也獲得好評，第二季馬上就要在 2026 年 1 月播出，芙莉蓮、費倫與修塔爾克踏上前往「靈魂安眠之地」的旅程。

日前官方宣布《葬送的芙莉蓮》特展即將於 2026 年 1 月 3 日於「國立臺灣科學教育館  7 樓東側展覽廳」登場，重現動畫經典場景、沉浸式影像演出、角色合影打卡點，帶粉絲一腳踏入芙莉蓮與勇者們走過的旅程，預售票將於 11 月 24 日開賣。

▲▼芙莉蓮 展覽。（圖／翻攝自木棉花）

《葬送的芙莉蓮展》台北站

展覽日期：2026/01/3（六）- 2026/04/06（一）(除夕休館)
展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓東側展覽廳
營業時間：10:00-18:00 (17:30停止售票及入場，週一不休館）。

關鍵字：葬送的芙莉蓮

