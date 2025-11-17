ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」

記者蘇晟彥／台北報導

近日有實況主爆料，有個《英雄聯盟》戰隊傳出倒閉消息，對此，《ETtoday遊戲雲》掌握獨家，Talon從8月CEO傳出借款3,000相關風波後，內部財務狀況就岌岌可危，多次傳出拖欠員工薪水、遲發等相關問題，而旗下實況主也常發生拖欠商案費用，而針對選手薪水近期也傳出遲發狀況，據了解，Riot已經著手進行了解狀況中。

▼Talon在2024年站上顛峰，但2025年儘管打入世界賽，但戰況仍不佳，近期傳出要解散、倒閉新聞。

▲▼

Talon（TLN）從2019年成立，在PCS時幾乎稱霸整個賽季，共拿下2021、23及24 3個年度大滿貫，更獲得PSG的冠名贊助，成為如日中天、炙手可熱的冠軍戰隊。但隨著LCP賽區成立後，Talon的氣運似乎用盡，即便隊伍都是全明星陣容，但仍敵不過換將重組的CFO，在LCP第一年打得跌跌撞撞，儘管有進入到世界大賽，但最終仍以0-3的成績結束賽季。

但早在世界賽開始前，Talon就傳出債務危機，推主 hedgedhog 自 8 月 26 日連環爆表示Talon Ceo Sean 借 100 萬美金，目前還有剩下 7.5 萬美元利息尚未支付，讓外界擔心隊伍財務狀況。但實際上，早有內部員工爆料，Talon從今年開始就陸續有薪水拖欠的狀況發生，發生頻率越來越頻繁，原先都應該是5號發放，在10月卻發生到快要月中才發放。

除了內部員工外，旗下實況主也時常發生拖欠薪水的狀況，部分實況主簽訂月薪制度，但到後期一樣會發生延後、數個月未結清的狀況，讓不少實況主最終選擇離開，而針對選手薪資部分，據了解，Riot也介入了解實際狀況。對此，在截稿前聯繫TLN戰隊方，並無人給予回應。

關鍵字：英雄聯盟TLN

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

