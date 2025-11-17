ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《第一神拳》作者強調「AI永遠贏不了人類」：因為它們不會死亡

記者楊智仁／綜合報導

在東京池袋舉辦的「國際MANGA會議 Reiwa Toshima」於日前登場，由一般社團法人 MANGA綜合研究所 主辦，吸引眾多業界人士與學者參與。今年焦點之一是討論生成式AI對漫畫產業的影響，邀請《第一神拳》作者 森川讓次、THE GUILD 執行長 深津貴之、以及 Aru 株式会社代表 古川健介 出席。

▼森川讓次談對 AI 的看法。（圖／翻攝自@hajimenoippo100推特）▲▼ 第一神拳。（圖／翻攝自@hajimenoippo100推特）

論壇開場，森川一句「我想畫異世界轉生作品」引發現場熱烈反應，以拳擊漫畫聞名的他坦言，AI 崛起讓創作方式產生變化，也讓他思考突破傳統題材框架的可能性。討論接著聚焦在「AI 侵犯創作權」爭議，近年生成模型大量學習漫畫作品風格與劇情，引發創作者對著作權的擔憂。

不過，古川健介指出 AI 能成為創作者助力「它可以協助分鏡、上色、構圖，減少重複勞動，讓漫畫家更專注於作品內容。」深津貴之則從創作流程切入，認為 AI 將擴大作者能從腦中實現的作品量，「過去漫畫家一次只能連載一部作品，但透過AI輔助，也許能讓腦中尚未完成的故事問世。」

談到對AI的態度，森川強調「只要能讓我畫得更好，我就會用。」他表示AI只是輔助工具，不會取代創作者的核心價值，同時支持日本漫畫家協會早前發布的《生成AI時代的創作與權利共同聲明》，主張「保護著作權就是保護創作者」。然而，森川也指出 AI 極限，「AI 永遠贏不了創作者，因為 AI 不會死亡，真正的創作源於人類願意以生命為代價去追求的執念與痛苦。」

