異世界千萬作《Re:0》明年4月播！預告釋出邁賢者塔神篇章

記者楊智仁／綜合報導

《Re:從零開始的異世界生活》第三季「反擊篇」今年 2 月播出堪稱該季霸權備受矚目，動畫也沒有讓大家失望，高水準戰鬥場面、緊湊劇情、人物塑造都相當成功，隨後也馬上宣布第四季製作確定。日前官方進一步確定動畫會在 2026 年 4 月放送的消息。

《Re:從零開始的異世界生活》小說系列突破 1300 萬本銷量，動畫第三季「反擊篇」則為大家帶來滿滿高水準戰鬥場面，主角團們分頭對抗大罪司教，不論是昴與愛蜜莉雅挑戰強欲、彷彿命運捉弄般的「劍鬼戀歌」、充滿謎團的暴食司教...配上最後 PTSD 的結尾令人大飽眼福。第四季在飛揚的黃沙中，昴與愛蜜莉雅一行人即將前往神秘的賢者之塔，該篇章被認為是小說最精彩章節之一，打鬥融合文戲邁入下個高潮，世界秘密以及角色之間互動將有大幅進展。

日前官方確定動畫會在 2026 年 4 月放送，預告開頭中可以看到情緒焦躁的昴、拉姆、安娜塔西亞，隨之而來名為夏烏拉神祕少女，還有一頭紅髮看起來實力強勁的男子 ( 杉田智和聲演 )。主視覺中昴偕同著愛蜜莉雅、碧翠絲一步步踏上追憶之旅朝塔頂邁進。

