Ubisoft臨時延後財報公布、停股票交易　外界狂猜將發重大公告

記者楊智仁／綜合報導

遊戲大廠 Ubisoft 在原訂公布 2025-26 會計年度上半年財報 的幾分鐘前，突然宣布 無限期延後發布，並請求歐洲交易所 Euronext 自 11 月 14 日起暫停公司股票與債券交易，直到財報正式公開為止。消息震撼業界，外界普遍認為 Ubisoft 或將釋出重大訊息。

▼Ubisoft臨時延後財報公布。（圖／翻攝自ubisoft）▲▼Ubisoft。（圖／翻攝自ubisoft）

目前 Ubisoft 正處於關鍵轉折期，公司股價長期低迷，且今年與 騰訊（Tencent） 成立新工作室 Vantage Studios，接手旗下《刺客教條》、《極地戰嚎》與《虹彩六號》等核心系列開發。然而，該合作背後伴隨權力拉鋸，騰訊意欲加強掌控，而 Ubisoft 創辦人 Guillemot 家族 則堅持維持經營主導權，最終於今年 3 月達成折衷，由執行長 Yves Guillemot 之子 Charlie Guillemot 出任新工作室共同主管。

不過，外界普遍認為此舉並未徹底化解內部矛盾，分析師 Daniel Ahmad 指出，Ubisoft 突然延期財報「可能意味著公司即將發布重大公告」，包含潛在收購行動或財務異常的可能性。截至目前，Ubisoft 尚未對外說明具體原因。業界推測，若非單純的技術性延遲，這次事件恐代表公司內部正面臨一場重大變局。

Ubisoft臨時延後財報公布、停股票交易　外界狂猜將發重大公告

