《沉默之丘 f》驚現山寨版？劣質AI圖、抄襲素材...賣150元

記者楊智仁／綜合報導

一款名為《Silent Fear: Last Stop》的手機遊戲近日被爆料，疑似抄襲《沉默之丘f》的美術與宣傳素材，這款遊戲由名為 Khail Al Yamama 的開發者製作、登上 iOS 平台，其商店頁面被發現直接盜用《沉默之丘f》截圖，甚至使用 AI 生成圖作為遊戲 Logo 與宣傳圖，引起玩家社群譁然。

▼《Silent Fear: Last Stop》。（圖／翻攝自appstore）▲▼山寨沉默之丘。（圖／翻攝自appstore）

《沉默之丘f》由 NeoBards Entertainment 開發、Konami 發行，是一款心理驚悚類遊戲；而《Silent Fear: Last Stop》則顯然是一款「山寨版」，有玩家發現，遊戲頁面上兩張所謂的「遊玩畫面」其實直接取自《沉默之丘f》實機影片，甚至連右下角浮水印都清晰可見，只是被後製上手機遊戲的虛假操作圖示以假亂真。

▲▼山寨沉默之丘。（圖／翻攝自appstore）

遊戲 Logo 也被指為 AI 生成，明顯模仿《沉默之丘f》原畫師 kera 的封面構圖，原作描繪主角「雛子」被紅色彼岸花吞噬的畫面，山寨版圖中則是一名未受侵蝕的少女，被紅色斑點圍繞風格極為相似。更奇特的是，遊戲背景竟設定在一間「幾乎沒人的加油站便利商店」，玩家扮演夜班店員，先完成例行打掃與補貨等瑣事，接著逐漸遇到靈異現象，整體劇情設定顯然模仿獨立恐怖遊戲《The Convenience Store》。

官方頁面以模糊字句形容遊戲特色「短但強烈的遊玩體驗」、「極簡卻有效的操作」、「獨特的節奏與視覺風格」，售價為 4.99 美元。值得注意的是，該作於 10 月 2 日 上架比《Silent Hill f》發售僅晚一周。目前尚不清楚 Konami 是否得知此事，但外界普遍認為，《Silent Fear: Last Stop》恐怕難逃被下架的命運。

