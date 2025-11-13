ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Steam最新硬體！主機效能比自家掌機強六倍　控制器、VR裝置曝光

記者楊智仁／綜合報導

Valve 日前正式公布下一波家用硬體產品，包含能像遊戲主機一樣操作的電競電腦「新版 Steam Machine」，同時亮相的還有 Steam Frame（Valve 下一代 VR 頭戴裝置）與全新 Steam 控制器，三款產品預計將於 2026 年初發售。

目前 Valve 尚未公布 Steam Machine、Steam Frame 及新款 Steam 控制器的售價，但三款產品皆已開放於 Steam 平台加入願望清單，產品將於美國、加拿大、英國、歐盟及澳洲發售，而 日本、南韓、香港與台灣的銷售與配送將由負責 Steam Deck 的 Komodo 公司 代理。

▲▼Steam。（圖／翻攝自Steam）

立方體造型 Steam Machine 將內建 Steam OS 專為遊戲體驗優化設計，可像遊戲主機一樣放在電視旁也能作為桌上型電腦使用。由於本質仍是 PC 玩家可安裝其他應用程式或作業系統，登入 Steam 帳號後即可存取完整遊戲庫。Valve 指出，Steam Machine 效能是 Steam Deck 的 6 倍，此外類似「Steam Deck 認證」機制，Valve 也將推出 「Steam Machine 遊戲相容標章」，讓玩家了解遊戲在該平台上的效能表現。

▲▼Steam。（圖／翻攝自Steam）

新款 Steam Frame 頭戴裝置可串流遊玩所有 Steam 遊戲，不僅限於 VR 專用作品，官方描述其為「輕巧、無線且舒適」支援控制器操作，可遊玩 PC 與 VR 遊戲。Steam Frame 採用「串流優先」架構內建 Snapdragon 處理器，本身就是一台迷你 PC，與 Steam Machine 一樣遊戲也將獲得「可獨立運行」等級標示，協助玩家辨識哪些遊戲可直接在頭顯上執行。

▲▼Steam。（圖／翻攝自Steam）

Valve 新一代 Steam 控制器是此次壓軸登場的硬體，對 Steam Deck 玩家來說造型十分熟悉，兩側皆配置觸控板，方便遊玩需要滑鼠或鍵盤精準操作的遊戲（如射擊或即時戰略類）。控制器背面設有握把按鍵支援高度自訂，Valve 表示，「由於與 Steam Deck 具備相同輸入架構，Steam 控制器將在首日內建數千款由社群創建的遊戲配置，也能讓玩家自訂並分享設定。」該控制器可與任何使用 Steam 或 Steam Link 應用程式的裝置搭配，包括 PC、平板與手機，也能完美搭配 Steam Deck、Steam Frame 及 Steam Machine 使用。

▲▼Steam。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：Steam

