Steam最新硬體！主機效能比自家掌機強六倍　控制器、VR裝置曝光

記者楊智仁／綜合報導

Valve 日前正式公布下一波家用硬體產品，包含能像遊戲主機一樣操作的電競電腦「新版 Steam Machine」，同時亮相的還有 Steam Frame（Valve 下一代 VR 頭戴裝置）與全新 Steam 控制器，三款產品預計將於 2026 年初發售。

目前 Valve 尚未公布 Steam Machine、Steam Frame 及新款 Steam 控制器的售價，但三款產品皆已開放於 Steam 平台加入願望清單，產品將於美國、加拿大、英國、歐盟及澳洲發售，而 日本、南韓、香港與台灣的銷售與配送將由負責 Steam Deck 的 Komodo 公司 代理。

立方體造型 Steam Machine 將內建 Steam OS 專為遊戲體驗優化設計，可像遊戲主機一樣放在電視旁也能作為桌上型電腦使用。由於本質仍是 PC 玩家可安裝其他應用程式或作業系統，登入 Steam 帳號後即可存取完整遊戲庫。Valve 指出，Steam Machine 效能是 Steam Deck 的 6 倍，此外類似「Steam Deck 認證」機制，Valve 也將推出 「Steam Machine 遊戲相容標章」，讓玩家了解遊戲在該平台上的效能表現。

新款 Steam Frame 頭戴裝置可串流遊玩所有 Steam 遊戲，不僅限於 VR 專用作品，官方描述其為「輕巧、無線且舒適」支援控制器操作，可遊玩 PC 與 VR 遊戲。Steam Frame 採用「串流優先」架構內建 Snapdragon 處理器，本身就是一台迷你 PC，與 Steam Machine 一樣遊戲也將獲得「可獨立運行」等級標示，協助玩家辨識哪些遊戲可直接在頭顯上執行。

Valve 新一代 Steam 控制器是此次壓軸登場的硬體，對 Steam Deck 玩家來說造型十分熟悉，兩側皆配置觸控板，方便遊玩需要滑鼠或鍵盤精準操作的遊戲（如射擊或即時戰略類）。控制器背面設有握把按鍵支援高度自訂，Valve 表示，「由於與 Steam Deck 具備相同輸入架構，Steam 控制器將在首日內建數千款由社群創建的遊戲配置，也能讓玩家自訂並分享設定。」該控制器可與任何使用 Steam 或 Steam Link 應用程式的裝置搭配，包括 PC、平板與手機，也能完美搭配 Steam Deck、Steam Frame 及 Steam Machine 使用。