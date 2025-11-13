《寶可夢傳說Z-A》色違冰雪龍難抓　僅「百萬分之一」玩家超崩潰

記者黃冠瑋／綜合報導

《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》自從上市後，關於遊戲中各種設定討論可說是層出不窮，像是「超進化海星美腿」、「皮卡丘便便」、「突閃十萬伏特」等。沒想到，近日又有玩家為了追求全色違寶可夢圖鑑，竟發現其中色違雌性冰雪龍出現概率只有3,276,800分之一，讓許多收集狂玩家一度超崩潰。

▼《寶可夢傳說Z-A》色違冰雪龍出現僅有三百二十七萬分之一。（圖／翻攝自thegamer）

事情其實是，關於色違寶可夢收服一直以來都是寶可夢系列遊戲中最受歡迎的消遣之一，許多玩家除了通關主線劇情外，也會收集還未收錄到圖鑑中的寶可夢，像是色違寶可夢就是其中之一，而想提升出現概率也很簡單，只要使用閃光護符便能大大提升（無需完成所有調查任務即可獲得），作為此次最新系列新作《寶可夢傳說Z-A》也同樣維持傳統，遊戲中也會出現色違寶可夢。

雖說如果沒有使用閃光護符情況下，色違寶可夢出現概率僅有1／4096，而使用閃光護符則會提升至1／1024，但由於《寶可夢傳說Z-A》中存在著化石寶可夢，再加上這類型寶可夢官方有製作出不同色違版本，並且無法享受到閃光護符加成，這也意味著它們基礎出現機率只有1／4096，而且化石鑑定過程本身就比較漫長，想要刷到化石翼龍、怪顎龍和冰雪龍就成了一項艱難的任務，因此對許多想要收集全圖玩家而言可說是無限的噩夢。

對此，就有玩家計算出現色違雌性冰雪龍機率，大概只有3,276,800分之一，讓不少網友直言，還是不用收集好了這根本是天方夜譚，也由於挑戰難度過大，近期知名交易網eBay竟出現幫忙收集全圖色違圖鑑服務，要價竟然逼近300美元（相當於新台幣9000元），當然對於多數玩家而言，還是會想靠著雙手完成這項挑戰，畢竟如果僅靠花錢獲取，就失去體驗收服寶可夢的樂趣了。