《咒術迴戰》新劇場版剛上映就被盜錄...官方警告：最重關十年

記者楊智仁／綜合報導

《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變X死滅迴游 先行上映》上周於日本上映，結果出現遭盜錄的影像與照片在網路上流傳，官方於日前發布聲明，通報受害情況並嚴正警告。

這次上映內容，除了將電視動畫中話題性極高、描繪咒術界史上最激烈戰鬥的「涉谷事變」重新剪輯為特別版首次登上大銀幕外，還搶先全球首播了粉絲期待已久的動畫第三季《死滅迴游》前兩集。然而根據官方聲明指出「目前確認《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變X死滅迴游 先行上映》部分片段遭盜錄，相關圖片與影片已被上傳至網路平台。」

官方進一步提醒觀眾「戲院內進行盜錄行為屬於《防止電影盜錄法》所規範的犯罪行為，此外，盜錄內容上傳至 X、YouTube、TikTok、Facebook 等平台，也構成《著作權法》侵權，一旦違反上述法律將面臨十年以下有期徒刑、或一千萬日圓以下罰金，甚至兩者併罰。」

《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變X死滅迴游 先行上映》本周 14 日也將於全台灣上映，乙骨憂太聲優緒方惠美表示，「因為是總集篇所以動畫節奏非常流暢，重點場面拳拳到肉是部能直擊內心的總集篇，同時《咒術迴戰 死滅迴游》前兩集將會全力開戰，在大銀幕看起來絕對更過癮！」