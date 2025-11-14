ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

印尼校園爆炸案！政府指稱《PUBG》滋養學生暴力　考慮限縮管制

記者黃冠瑋／綜合報導

印尼近期發生一場校園毀滅爆炸攻擊，造成近百人受傷，無人死亡。其中關於17歲嫌犯如何獲得爆炸性粉末和玩具衝鋒槍，目前當地警局還有待釐清，不過該事件已經引起印尼政府對於校園暴力關注，並且直接點名受當地歡迎《PUBG》，容易讓兒童暴力成為常態，正有意考慮對這類線上遊戲實施限制。

▼印尼政府考慮限制學生接觸《PUBG》這類暴力遊戲。（圖／翻攝自X／@PUBG）

▲▼印尼政府考慮限制學生接觸《PUBG》這類暴力遊戲。（圖／翻攝自X／@PUBG）

根據外媒報導，事情其實是發生在11月7日印尼首都雅加達的第72國立高中，當時學生正值在校內清真寺進行祈禱，卻突然發生爆炸，造成96人受傷，經當地警方調查，爆炸攻擊乃一名17歲學生所為，經過搜索發現，該名學生家中爆炸性粉末和一些文字紀錄，並且還在他的物品當中查獲一把玩具衝鋒槍，上面刻有白人至上主義的口號，以及類似案件的兩名新納粹份子的名字。雖說警局聲稱這一場並不是恐怖攻擊，而據稱是該名學生曾被遭到霸凌而選擇用暴力報復，但該起案件已經成功引起印尼政府對於校園暴力關注。

對此，印尼總統Prabowo Subianto已經下令對其內閣研究相關的管制措施，雖然沒有直接說明具體限制措施，但國務秘書Prasetyo Hadi則指出，目前內閣正審查Krafton公司所開發的「大逃殺」射擊遊戲《絕地求生》（PUBG），其中Hadi給出解釋，「我們正在考慮限制措施，因為這些遊戲中有很多種類武器，很容易從中學習，從心理層面上來講，它會讓暴力成為一種常態化」。這也意味著印尼政府認為這類遊戲已經影響現實暴力的孳生，對印尼政府而言需要想辦法限制並解決線上遊戲的負面傳播。

另外，這也不是第一次遊戲被提到恐會危害到現實認知，像是先前柯克槍擊案也有提及遊戲暴力影響，而關於暴力遊戲是否會轉化為現實世界暴力，到至今為止也一直沒有一個完全共識，並且有些研究也表明，人們玩暴力遊戲沒辦法證明導致現實世界暴力事件增加，因此關於此類敏感話題依然還是爭論不休。

關鍵字：絕地求生

