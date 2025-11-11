ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《GTA 6》延半年成本恐多5億美元　執行長強調「從未後悔」

記者楊智仁／綜合報導

玩家們影頸期盼《俠盜獵車手 6》（GTA 6）再次宣布延期，原訂 2026 年 5 月 26 日發售，如今推遲至 2026 年 11 月 19 日再度延後約半年。Rockstar 母公司 Take-Two Interactive 執行長 史特勞斯．澤爾尼克（Strauss Zelnick） 表示，這是「必要且正確決定」。

▲▼GTA。（圖／翻攝自推特）

根據外媒報導，延期將導致開發與營運成本激增，財務分析師 Rob Wilson 指出，延長的品質保證期、行銷重整以及外包商調整，恐使開發費用增加約 3.5 億美元，再加上延後發售導致的潛在收入損失，總損失估計高達 5 億美元。由於該作仍持續開發中，每月營運支出約為 1,000 萬美元，總預算則傳出已超過 10 億美元，使其成為史上成本最高的娛樂項目之一。

報導指出，此次延期不僅影響 Rockstar 的收益，也衝擊母公司 Take-Two Interactive 財務預算，遊戲產業觀察家 Tom Henderson 表示「這樣規模的延期不只是時間問題，而是整個產業成本結構的挑戰。」儘管延期引發粉絲不滿，分析師認為 Rockstar 此舉反而有助於維持品牌口碑，隨著 GTA 6 被視為「史上最受期待的遊戲」，公司寧可承擔巨額開發支出，也要確保成品達到系列標準。

執行長澤爾尼克在投資者電話會議中坦言，「每次延期都很痛苦，但我們從未後悔過。」他同時暗示，部分競爭對手在遊戲品質尚未打磨完善的情況下，仍選擇如期推出會「自食其果」。雖然延期引發粉絲失望，但 Take-Two 強調，《GTA6》將是系列史上最具野心的作品，並且「值得等待」。

關鍵字：GTA 6

