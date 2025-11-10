ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

T1終局語音曝光！多蘭中路大失誤「臉色驟變」　Faker溫柔安慰暖炸

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》S15世界賽順利落幕，由T1歷史性的創下三連霸，同時Faker也收穫人生第六冠，而在比賽結束後對內的Mic check也曝光，在生死局多蘭出現關鍵失誤時，多藍臉色瞬間看起來快負荷不住，但隊內卻沒有任何責備聲音，甚至Faker只輕聲說，「冷靜一下，深呼吸就好」，讓不少粉絲暖翻大喊，「我願意愛相赫一萬年！」

▼多蘭Doran在T1首年就跟隨隊友拿下世界賽冠軍。（圖／LOL Esprots flickr）

▲▼

《英雄聯盟》S15由KT對上T1上演電信大戰，最終T1以3：2驚險之姿拿下冠軍，同時是隊史三連霸，也是Faker第六座冠軍獎盃。但在第五局生死局中，T1將進攻核心放在上路多蘭上，並協助他拿下大優勢，但在比賽末段多蘭疑似太緊張，在Faker下Call後都沒找到突破口進場，反而多次送掉人頭，甚至在接近賽點還在中路出現關鍵失誤，讓現場看比賽的粉絲緊張到極點，深怕就是這個關鍵失誤就輸掉比賽。

但在比賽結束後，隊內的Mic check也流出，那波失誤一開始是Faker跟多蘭說，找一個好機會進去開戰，但多蘭並沒有把握住，反而被KT抓到進場位置不佳，直接在中路塔前擊殺，多蘭立刻自責「阿，sorry、sorry」了一聲後臉色驟變，但隊員完全沒有介意一直說，「我們優勢很大」、「不要緊張」，Faker甚至輕聲的多蘭說，「冷靜一下，深呼一下，沒什麼好抱歉」，而在最後一波後，隊內氣氛直接輕鬆，Oner也開起多蘭玩笑說，「玄準哥剛剛是不想贏嗎？」、Faker甚至只想著「給我助攻」，Guma則是溫柔的說，「第一次（打冠軍賽）嘛」，由此看見隊內團魂滿滿，也讓不少粉絲直說，「永遠支持T1到永遠！」

關鍵字：t1

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

推薦閱讀

T1終局語音曝光！多蘭中路大失誤「臉色驟變」　Faker溫柔安慰暖炸

《青春豬頭》首部短篇集！泳裝麻衣婆力滿分　特裝版動漫節首賣

《寶可夢》雙版本傳統理由曝光　任天堂宮本茂揭：玩笑成就經典

日政府豪擲資金推廣動漫遊戲！目標全球20兆日圓「不干涉創作」

《寶可夢》卡牌被送上太空！極端天氣考驗...返地球仍滿分評級

《英雄聯盟》總決賽破673萬觀看！歷史第二收視...見證T1三連霸

《鬼滅之刃》快閃店降臨高雄！經典無限城戰役、感人場景大集合

《ARC Raiders》遇掛失裝即補償　玩家大讚郵件歸還：有夠暖心

T1三連霸挑新冠軍造型！選手開投票問粉絲、官方列英雄名單

T1三連冠再創《英雄聯盟》歷史…宙斯秒發IG送祝福

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

Steam出包開發10年遊戲首周只賣500套

T1新冠軍造型選手開投票問粉絲

T1三連冠再創《英雄聯盟》歷史

快訊/《英雄聯盟》T1世界冠軍三連霸

《寶可夢》卡牌被送上太空

千人聚信義區看《LOL》世界賽最終戰

《ARC Raiders》遇掛失裝即補償

美零售商祭《寶可夢》卡牌限購令

T1終局語音曝光！

玩家盜錄遭任天堂開告判賠53萬

最新新聞

T1終局語音曝光！

《青春豬頭》首部短篇集登場

《寶可夢》雙版本傳統理由曝光

日政府大推動漫遊戲、目標20兆日圓

《寶可夢》卡牌被送上太空

《英雄聯盟》總決賽破673萬觀看

《鬼滅之刃》快閃店降臨高雄

《ARC Raiders》遇掛失裝即補償

T1新冠軍造型選手開投票問粉絲

T1三連冠再創《英雄聯盟》歷史

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366