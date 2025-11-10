T1終局語音曝光！多蘭中路大失誤「臉色驟變」　Faker溫柔安慰暖炸

記者蘇晟彥／綜合報導

《英雄聯盟》S15世界賽順利落幕，由T1歷史性的創下三連霸，同時Faker也收穫人生第六冠，而在比賽結束後對內的Mic check也曝光，在生死局多蘭出現關鍵失誤時，多藍臉色瞬間看起來快負荷不住，但隊內卻沒有任何責備聲音，甚至Faker只輕聲說，「冷靜一下，深呼吸就好」，讓不少粉絲暖翻大喊，「我願意愛相赫一萬年！」

▼多蘭Doran在T1首年就跟隨隊友拿下世界賽冠軍。（圖／LOL Esprots flickr）



《英雄聯盟》S15由KT對上T1上演電信大戰，最終T1以3：2驚險之姿拿下冠軍，同時是隊史三連霸，也是Faker第六座冠軍獎盃。但在第五局生死局中，T1將進攻核心放在上路多蘭上，並協助他拿下大優勢，但在比賽末段多蘭疑似太緊張，在Faker下Call後都沒找到突破口進場，反而多次送掉人頭，甚至在接近賽點還在中路出現關鍵失誤，讓現場看比賽的粉絲緊張到極點，深怕就是這個關鍵失誤就輸掉比賽。

但在比賽結束後，隊內的Mic check也流出，那波失誤一開始是Faker跟多蘭說，找一個好機會進去開戰，但多蘭並沒有把握住，反而被KT抓到進場位置不佳，直接在中路塔前擊殺，多蘭立刻自責「阿，sorry、sorry」了一聲後臉色驟變，但隊員完全沒有介意一直說，「我們優勢很大」、「不要緊張」，Faker甚至輕聲的多蘭說，「冷靜一下，深呼一下，沒什麼好抱歉」，而在最後一波後，隊內氣氛直接輕鬆，Oner也開起多蘭玩笑說，「玄準哥剛剛是不想贏嗎？」、Faker甚至只想著「給我助攻」，Guma則是溫柔的說，「第一次（打冠軍賽）嘛」，由此看見隊內團魂滿滿，也讓不少粉絲直說，「永遠支持T1到永遠！」