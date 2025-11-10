ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》總決賽破673萬觀看！歷史第二收視...見證T1三連霸

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》2025 世界賽於昨日 ( 11/9 ) 劃下句點，經過五場大戰 T1 最終擊敗 KT 建立三連霸王朝，傳奇 Faker 更是達成六冠里程碑，每年都引爆熱潮的《英雄聯盟》世界賽決賽這次收視又如何呢，根據 Esports Charts 統計，超過 600 萬名觀眾同時收看這場電競盛宴。

▼T1 擊敗 KT 建立三連霸王朝。（圖／翻攝自lolesports）▲▼T1。（圖／翻攝自推特）

根據 Esports Charts 數據，今年決賽電信大戰 T1 對上 KT 吸引 6,737,568 名觀眾同時收看 ( 不含中國平台 )，成為整屆觀看人數最高的一場比賽。從八強階段開始觀眾人數持續攀升，KT 對 Gen.G 吸引約 312 萬人、T1 對 AL 達 327 萬、T1 對 TES 上升至 359 萬，而昨日總決賽近乎翻倍突破 673 萬，儘管未能超越去年 T1 vs BLG 的 685 萬，但仍舊繳出相當不錯成績。

值得一提的是，昨日由台灣大哥大與 Riot Games 在水舞廣場舉辦的觀賽派對也吸引超多召喚師到場共襄盛舉，整個廣場被玩家們圍得水洩不通成為社群熱議話題，超過上千名粉絲一起見證《英雄聯盟》2025 世界賽的盛大場面。

關鍵字：英雄聯盟

