快訊/《英雄聯盟》T1奪世界冠軍完成三連霸！Faker六冠王再造傳奇

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》2025 世界賽最高舞台上演電信大戰，超人氣戰隊 T1 挑戰三連霸，本屆賽會堪稱最大黑馬 KT 目標創造新傳奇。遊戲中雙方碰撞相當激烈，互有來往拚至第五場，生死局 T1 往上半部進攻戰略執行相當成功，然而 Bdd 史矛德也是超良好發育，關鍵團戰 Guma 跳出來好運姊射下三連殺， 隊伍乘著這波優勢奠定勝基，最終 T1 擊敗 KT 再次奪下世界冠軍，同時建立史無前例三連霸王朝。

S15《英雄聯盟》世界賽可說是高潮迭起，除了 T1 與 AL 的八強五場血戰，KT 領袖 Bdd 奮鬥十年帶領隊友殺入決賽也讓觀眾們熱血沸騰。今日韓國招牌大戲電信大戰於最高舞台上演，首局 KT 取得前期優勢，但後續小龍 T1 安比薩趙信進場瓦解對方陣型，靠著更好衝排陣容 T1 取得首局領先。

第二局雙方上演血戰，兩邊陣容 Bdd、Guma 取得良好發育，後期龍團 KT 關鍵控制到希維爾將其秒殺，38 分鐘奪得生化龍魂奠定勝基，最終團戰 Cuzz、Perfect 坦克超硬撐到最後，KT 順勢把比分扳平；第三局則是 Cuzz 個人秀，3/0/0 蒙多醫生超肥開局，儘管 T1 團戰努力緊咬不讓局勢崩盤，然而拿到生化龍魂的蒙多想去哪就去哪，年輕小將 Perfect 也毫不怯場，坦克發揮堪稱完美，KT 率先取得 2-1 聽牌。

第四局 Faker 鎖下絕境冰鳥，情況越艱辛李哥越能打出關鍵一擊，中期不斷透過大絕拉扯讓 T1 收下水龍魂，KT 陷入傷害不夠的窘境，《英雄聯盟》總決賽戰歌正式響起。決勝局 Faker 掏出招牌加里歐、Bdd 鎖下後期大發育史矛德，遊戲前期 Oner 節奏帶滿進攻全數成功，卡蜜兒取得 3/0/2 大優勢，然而後續 T1 進場操之過急 Bdd 從中拿到賞金，比賽再度陷入膠著，關鍵亞塔坎團 T1 站好位子 Guma 好運姊爆炸輸出，一波 Ace 讓隊伍把經濟拉開。最終 T1 擊破主堡奪得 2025 世界大賽總冠軍，完成史無前例三連霸，Faker 也收獲生涯第六冠再創傳奇。