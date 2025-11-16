ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《法環黑夜君臨》玩家憂新鮮感流失　官方出招推DLC激回歸

記者黃冠瑋／綜合報導

魂系大作《艾爾登法環 黑夜君臨》上線後吸引不少玩家前往挑戰，遊戲銷售也在７月創下超過500萬套佳績，然而隨著刺激玩法日漸熟悉，就有玩家擔心刺激新鮮感流失。不過官方或許預想到這點，透過最新財報中表示，明年4月將會推出第一個付費DLC，再加上Switch2版延至明年，想必能再為遊戲再次創下佳績。

▼《艾爾登法環 黑夜君臨》明年4月推首個付費DLC。（圖／翻攝自X／@fromsoftware_pr）

早在先前FromSoftware就宣布《艾爾登法環 黃金樹幽影》以及《艾爾登法環 黑夜君臨》分別賣出1000萬和500萬套，並且當時也預告未來將會推出更多相關更新，讓許多玩家都感到非常期待新作推出。不過自從Switch2版出現效能不佳情形並延期後，再加上有玩家發現隨著刺激玩法日漸熟悉，開始出現玩家流失情形，讓不少玩家擔心遊戲是否走上《魔物獵人荒野》後塵。

然而，或許官方也有預想到這點，並已經想好對策，根據FromSoftware 母公司角川集團最新財報顯示，遊戲製作人宮崎英高就透露，未來除了會推出新作《The Duskbloods》 之外，目前官方也正在積極開發《艾爾登法環 黑夜君臨》首個付費DLC，並預告將在2026年4月正式推出。而官方也給出解釋，雖說《艾爾登法環 黑夜君臨》起初銷售表現非常強勁，但到了第二季財報就有發現銷售逐漸下滑，遠不及當時DLC《艾爾登法環 黃金樹幽影》，因此希望憑藉著付費DLC，讓玩家再次感受《艾爾登法環 黑夜君臨》魅力。

