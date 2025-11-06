ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

「吉卜力、萬代」ACG巨頭要求OpenAI停止侵權...已違反日本法律

記者楊智仁／綜合報導

日本海外內容發行協會（CODA）近日致信 OpenAI，要求該公司停止使用日本會員企業的內容，訓練旗下影片生成模型 Sora 2。CODA 代表的成員包括吉卜力工作室、萬代南夢宮等多家日本大型 IP 權利人，該信件指出「在機器學習過程中進行的資料複製行為可能構成著作權侵害」，特別是當模型生成含有受版權保護角色的影像。

▲▼吉卜力。（圖／翻攝自吉卜力）

自 9 月 30 日 Sora 2 上線以來，平台上湧現大量含日本動畫與角色風格的內容，促使日本政府正式要求 OpenAI 停止複製日本藝術作品。這並非首次爭議，早在 3 月 GPT-4o 發表時，網路上也出現大量「吉卜力風」影像，就連 OpenAI 執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）的 X 個人頭像，也採用類似吉卜力風格的畫像。

阿特曼上月宣布，OpenAI 將修改 Sora 的「版權持有人退出政策（opt-out policy）」，但 CODA 認為，該制度本身可能已違反日本著作權法，指出「根據日本的著作權制度，使用受保護作品通常須事前取得權利人同意，並不存在透過事後提出異議即可免責的制度。」

CODA 目前代表會員正式要求 OpenAI「誠懇回應著作權主張」，並立即停止在未經授權情況下，使用日本內容作為訓練資料或生成素材。這項請求不僅涵蓋 Sora 生成的輸出內容，也包括 AI 模型訓練階段對日本 IP 的使用。

