ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

旅行必帶皮卡丘！日推主行李箱壓娃照爆紅　網共鳴「愛的重量」

記者楊智仁／綜合報導

日本網友「ありがとう」在推特上分享的一張照片引發討論，畫面中一隻特大皮卡丘玩偶被行李箱固定帶緊緊綁住，模樣雖然有點讓人心疼，但發文者寫到，「沒有牠我睡不著，每次旅行都讓牠變得好可憐。」這句話充滿無奈，搭配那努力「忍耐」的皮卡丘，也引發不少網友共鳴。

這隻皮卡丘是ありがとう的「睡眠夥伴」，平時當作抱枕使用，體型達約 25×56×76 公分、重量 1.3 公斤，相當巨大存在感十足，牠是在約九年前於池袋 Pokémon Center Mega Tokyo 購入，可說是長年相伴的「旅伴」兼「家人」。長年相守的夥伴被「壓」進行李箱讓人覺得不忍，不過發文者提到這份情感是「又可憐又可愛」，正是他對皮卡丘深厚情感的具體體現。

貼文下方意外湧入大量共鳴留言，許多網友 PO 上自己壓縮娃娃的照片並表示，「我也會把玩偶放進行李箱一起旅行」、「原來大家都會這樣壓縮自己的娃娃啊！」發文者後來回應，「發現很多人也會把玩偶塞進行李箱，覺得好暖心。」這則貼文不僅掀起共鳴，更讓人感受到「玩偶旅伴文化」溫馨與可愛。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【手機防水不防辣】吃麻辣鍋手一滑iPhone進鍋　網友笑翻：真的是手機先吃

推薦閱讀

旅行必帶皮卡丘！日推主行李箱壓娃照爆紅　網共鳴「愛的重量」

找啦啦隊加持也沒用！韓手遊來台40天停更…玩家傻眼：等10年就這樣？

《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」揭曉　網傳138寶可夢回歸

讓「做遊戲」就像進台積電！台灣遊戲基金啟動...好作品不怕燒錢

前《英雄聯盟》「鬼蟹」工作室關閉　遭網易撤資急喊新金主快來

電競奧運取消？國際奧會沙國合作破局...原本簽12年協議結束

大叔主角流行！調查曝中年讀者愛看「異世界」...漫畫飆長3倍

Switch 2狂賣千萬台！任天堂急上調營收預估「2兆日圓」創歷史

《鬼滅 無限城》何時上串流？官方「2026戲院獨家」網疑：打錯嗎

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」！踢鐵板遭判罰50萬

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

韓手遊來台40天停更

日推主行李箱壓娃照爆紅

《巫師4》再爆劇情與原作無關

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」

團隊僅五人一犬《逃離鴨科夫》超好評

私生飯尾隨Faker「飯店偷拍」

《寶可夢傳說Z-A》DLC揭曉

日百元商店出現「扁平哆啦A夢」爆紅

文策院攜烏杉資本啟動數位遊戲基金

前演員稱《GTA 6》賣100美元完全合理

最新新聞

日推主行李箱壓娃照爆紅

韓手遊來台40天停更

《寶可夢傳說Z-A》DLC揭曉

文策院攜烏杉資本啟動數位遊戲基金

前《英雄聯盟》鬼蟹工作室關閉

電競奧運取消？國際奧會沙國合作破局

中年讀者愛看「異世界大叔」題材

Switch 2賣千萬台、任天堂營收預估超高

《鬼滅 無限城》2026年仍是戲院獨家

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366