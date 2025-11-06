旅行必帶皮卡丘！日推主行李箱壓娃照爆紅　網共鳴「愛的重量」

記者楊智仁／綜合報導

日本網友「ありがとう」在推特上分享的一張照片引發討論，畫面中一隻特大皮卡丘玩偶被行李箱固定帶緊緊綁住，模樣雖然有點讓人心疼，但發文者寫到，「沒有牠我睡不著，每次旅行都讓牠變得好可憐。」這句話充滿無奈，搭配那努力「忍耐」的皮卡丘，也引發不少網友共鳴。

這隻皮卡丘是ありがとう的「睡眠夥伴」，平時當作抱枕使用，體型達約 25×56×76 公分、重量 1.3 公斤，相當巨大存在感十足，牠是在約九年前於池袋 Pokémon Center Mega Tokyo 購入，可說是長年相伴的「旅伴」兼「家人」。長年相守的夥伴被「壓」進行李箱讓人覺得不忍，不過發文者提到這份情感是「又可憐又可愛」，正是他對皮卡丘深厚情感的具體體現。

貼文下方意外湧入大量共鳴留言，許多網友 PO 上自己壓縮娃娃的照片並表示，「我也會把玩偶放進行李箱一起旅行」、「原來大家都會這樣壓縮自己的娃娃啊！」發文者後來回應，「發現很多人也會把玩偶塞進行李箱，覺得好暖心。」這則貼文不僅掀起共鳴，更讓人感受到「玩偶旅伴文化」溫馨與可愛。