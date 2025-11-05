ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

找啦啦隊加持也沒用！韓手遊來台40天停更…玩家傻眼：等10年就這樣？

記者蘇晟彥／綜合報導

被視為《克魯賽德戰記》（Crusaders Quest）續作，由PixelTribe 團隊開發的像素風橫向動作 RPG 手遊《女神秘令》9月在台灣上市，在記者會上找來啦啦隊女神朴旻曙代言加持，豈料，不到40天，台灣官方就宣布由於原廠資金、經由上出現問題，未來所有更新都無法進行，遊戲目前沒有停止營運，但不少玩家看到就傻眼表示，「才40天，而且停止更新就跟倒閉差不多，我等了這麼久的續作就這樣？」再次引起玩家議論。

▼《女神秘令》找來啦啦隊女神朴旻曙代言加持，但上市不到40天就「形同倒閉」。（圖／翻攝自女神秘令粉專）

▲▼ 女神秘令

《女神秘令》以復古像素風格打造的 2D 橫向卷軸動作 RPG，主打迴避、反擊等戰鬥精細操作，將正統動作遊戲的爽快手感在行動裝置平台上呈現。而製作團隊是由曾開發過《克魯賽德戰記》的 Pixel Tribe負責，因此被許多玩家視為「精神續作」，在8月的時候官方舉辦記者會，邀請到啦啦隊女神朴旻曙代言加持，也吸引到不少老粉外的玩家。

但豈料，11月3日晚間，官方無預警宣布開發商 Pixel Tribe 通知，因資金、經營上問題，確定未來更新、維護都無法進行，面對這個突發狀況，台灣官方也無法再開發新內容、活動等，但目前會以讓遊戲能正常運行為主要目標，而未來也將停止所有商品販售，若需要退款、其他疑問請洽客服。

對此，不少玩家看到公告後傻眼，「還沒滿100天就GG，太神奇了！」、「期待那麼久卻…」、「不如前作換皮給我玩就好」，但也有不少玩家惋惜表示，「還好願意退費，負責了」、「希望還有人能繼續接手，這種類型遊戲不多了」

關鍵字：女神秘令

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【有邊讀邊？】萌娃剛學國字被考捷運站名　美麗島錯唸美鹿鳥XD

推薦閱讀

旅行必帶皮卡丘！日推主行李箱壓娃照爆紅　網共鳴「愛的重量」

找啦啦隊加持也沒用！韓手遊來台40天停更…玩家傻眼：等10年就這樣？

《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」揭曉　網傳138寶可夢回歸

讓「做遊戲」就像進台積電！台灣遊戲基金啟動...好作品不怕燒錢

前《英雄聯盟》「鬼蟹」工作室關閉　遭網易撤資急喊新金主快來

電競奧運取消？國際奧會沙國合作破局...原本簽12年協議結束

大叔主角流行！調查曝中年讀者愛看「異世界」...漫畫飆長3倍

Switch 2狂賣千萬台！任天堂急上調營收預估「2兆日圓」創歷史

《鬼滅 無限城》何時上串流？官方「2026戲院獨家」網疑：打錯嗎

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」！踢鐵板遭判罰50萬

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

韓手遊來台40天停更

《巫師4》再爆劇情與原作無關

團隊僅五人一犬《逃離鴨科夫》超好評

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」

私生飯尾隨Faker「飯店偷拍」

前演員稱《GTA 6》賣100美元完全合理

日百元商店出現「扁平哆啦A夢」爆紅

《寶可夢傳說Z-A》DLC揭曉

Switch 2賣千萬台、任天堂營收預估超高

《鬼滅 無限城》2026年仍是戲院獨家

最新新聞

日推主行李箱壓娃照爆紅

韓手遊來台40天停更

《寶可夢傳說Z-A》DLC揭曉

文策院攜烏杉資本啟動數位遊戲基金

前《英雄聯盟》鬼蟹工作室關閉

電競奧運取消？國際奧會沙國合作破局

中年讀者愛看「異世界大叔」題材

Switch 2賣千萬台、任天堂營收預估超高

《鬼滅 無限城》2026年仍是戲院獨家

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366