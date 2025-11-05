找啦啦隊加持也沒用！韓手遊來台40天停更…玩家傻眼：等10年就這樣？

記者蘇晟彥／綜合報導

被視為《克魯賽德戰記》（Crusaders Quest）續作，由PixelTribe 團隊開發的像素風橫向動作 RPG 手遊《女神秘令》9月在台灣上市，在記者會上找來啦啦隊女神朴旻曙代言加持，豈料，不到40天，台灣官方就宣布由於原廠資金、經由上出現問題，未來所有更新都無法進行，遊戲目前沒有停止營運，但不少玩家看到就傻眼表示，「才40天，而且停止更新就跟倒閉差不多，我等了這麼久的續作就這樣？」再次引起玩家議論。

▼《女神秘令》找來啦啦隊女神朴旻曙代言加持，但上市不到40天就「形同倒閉」。（圖／翻攝自女神秘令粉專）



《女神秘令》以復古像素風格打造的 2D 橫向卷軸動作 RPG，主打迴避、反擊等戰鬥精細操作，將正統動作遊戲的爽快手感在行動裝置平台上呈現。而製作團隊是由曾開發過《克魯賽德戰記》的 Pixel Tribe負責，因此被許多玩家視為「精神續作」，在8月的時候官方舉辦記者會，邀請到啦啦隊女神朴旻曙代言加持，也吸引到不少老粉外的玩家。

但豈料，11月3日晚間，官方無預警宣布開發商 Pixel Tribe 通知，因資金、經營上問題，確定未來更新、維護都無法進行，面對這個突發狀況，台灣官方也無法再開發新內容、活動等，但目前會以讓遊戲能正常運行為主要目標，而未來也將停止所有商品販售，若需要退款、其他疑問請洽客服。

對此，不少玩家看到公告後傻眼，「還沒滿100天就GG，太神奇了！」、「期待那麼久卻…」、「不如前作換皮給我玩就好」，但也有不少玩家惋惜表示，「還好願意退費，負責了」、「希望還有人能繼續接手，這種類型遊戲不多了」