ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

任天堂「召喚角色戰鬥」專利被重新審查　美國局長下令極罕見

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，美國專利與商標局（USPTO）局長 John A. Squires 已下令重新審查任天堂之前通過的專利（編號 US 12,403,397），核心內容為「召喚角色並讓其以自動或手動模式進行戰鬥」，重新審查的理由是發現與過往專利存在重疊之處。

▼《幻獸帕魯》正與任天堂訴訟中。（圖／翻攝自@Palworld_EN）▲▼任天堂。（圖／翻攝自推特）

Squires 表示，該專利的創新性存疑，需重新審查才能確定是否具備獨立專利保護資格，值得注意的是，這類由局長親自發起的「單方複審」極為罕見，上一次發生已是 2012 年。外界推測，此舉可能與網路上對任天堂專利申請範圍過廣的批評有關，部分玩家認為該機制是許多遊戲中常見的通用設計不應被單一公司壟斷。

外媒指出，這項「複審命令」並不等同於撤銷專利，最終結果仍可能維持原狀，但若審查後認定缺乏創新性，任天堂的「397 專利」仍有被撤銷的風險。目前，任天堂擁有兩個月的期限可向 USPTO 提出回應或補充資料，同時第三方也可在此期間提交挑戰。值得一提的是，日本特許廳（JPO）近日才駁回任天堂提交的一項與《寶可夢傳說：阿爾宙斯》相關的專利申請，可能會影響到任天堂與《Palworld 幻獸帕魯》的訴訟。

關鍵字：任天堂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【自己走去洗澡的狗】賣力爬階梯就定位超可愛XD

推薦閱讀

任天堂「召喚角色戰鬥」專利被重新審查　美國局長下令極罕見

旅行必帶皮卡丘！日推主行李箱壓娃照爆紅　網共鳴「愛的重量」

找啦啦隊加持也沒用！韓手遊來台40天停更…玩家傻眼：等10年就這樣？

《寶可夢傳說Z-A》DLC「超次元爆湧」揭曉　網傳138寶可夢回歸

讓「做遊戲」就像進台積電！台灣遊戲基金啟動...好作品不怕燒錢

前《英雄聯盟》「鬼蟹」工作室關閉　遭網易撤資急喊新金主快來

電競奧運取消？國際奧會沙國合作破局...原本簽12年協議結束

大叔主角流行！調查曝中年讀者愛看「異世界」...漫畫飆長3倍

Switch 2狂賣千萬台！任天堂急上調營收預估「2兆日圓」創歷史

《鬼滅 無限城》何時上串流？官方「2026戲院獨家」網疑：打錯嗎

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

韓手遊來台40天停更

日推主行李箱壓娃照爆紅

《巫師4》再爆劇情與原作無關

直播主玩盜版嗆任天堂「我頻道超多」

《寶可夢傳說Z-A》DLC揭曉

團隊僅五人一犬《逃離鴨科夫》超好評

私生飯尾隨Faker「飯店偷拍」

《鬼滅 無限城》2026年仍是戲院獨家

日百元商店出現「扁平哆啦A夢」爆紅

文策院攜烏杉資本啟動數位遊戲基金

最新新聞

任天堂「召喚角色戰鬥」專利被重新審查

日推主行李箱壓娃照爆紅

韓手遊來台40天停更

《寶可夢傳說Z-A》DLC揭曉

文策院攜烏杉資本啟動數位遊戲基金

前《英雄聯盟》鬼蟹工作室關閉

電競奧運取消？國際奧會沙國合作破局

中年讀者愛看「異世界大叔」題材

Switch 2賣千萬台、任天堂營收預估超高

《鬼滅 無限城》2026年仍是戲院獨家

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366