任天堂「召喚角色戰鬥」專利被重新審查　美國局長下令極罕見

記者楊智仁／綜合報導

根據外媒報導，美國專利與商標局（USPTO）局長 John A. Squires 已下令重新審查任天堂之前通過的專利（編號 US 12,403,397），核心內容為「召喚角色並讓其以自動或手動模式進行戰鬥」，重新審查的理由是發現與過往專利存在重疊之處。

▼《幻獸帕魯》正與任天堂訴訟中。（圖／翻攝自@Palworld_EN）

Squires 表示，該專利的創新性存疑，需重新審查才能確定是否具備獨立專利保護資格，值得注意的是，這類由局長親自發起的「單方複審」極為罕見，上一次發生已是 2012 年。外界推測，此舉可能與網路上對任天堂專利申請範圍過廣的批評有關，部分玩家認為該機制是許多遊戲中常見的通用設計不應被單一公司壟斷。

外媒指出，這項「複審命令」並不等同於撤銷專利，最終結果仍可能維持原狀，但若審查後認定缺乏創新性，任天堂的「397 專利」仍有被撤銷的風險。目前，任天堂擁有兩個月的期限可向 USPTO 提出回應或補充資料，同時第三方也可在此期間提交挑戰。值得一提的是，日本特許廳（JPO）近日才駁回任天堂提交的一項與《寶可夢傳說：阿爾宙斯》相關的專利申請，可能會影響到任天堂與《Palworld 幻獸帕魯》的訴訟。