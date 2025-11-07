ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

hololive死神獻唱動畫MV曲　「末日逐車」吸46萬看網曝致敬經典

記者黃冠瑋／綜合報導

hololive EN人氣VTuber「死神」Mori Calliope，過去就曾靠著獨特的說唱技巧和音樂才華，成功圈住許多粉絲，本人也合作過無數主題曲，像是翻唱米津玄師〈死神〉等。繼官方先前透露暗黑奇幻漫畫《GACHIAKUTA》將由死神獻唱第二片頭曲，如今3D 動畫版 MV正式公開，並成功吸引46萬觀看。

▼hololive死神獻唱《GACHIAKUTA》第二季片頭曲。（圖／翻攝自YouTube／Mori Calliope Ch. hololive-EN）

▲▼hololive「死神」獻唱《GACHIAKUTA》第二季片頭曲。（圖／翻攝自YouTube／Mori Calliope Ch. hololive-EN）

如果了解VTuber「死神」的粉絲會知道，起初是作為神話組一員出道，並且在當天就成功突破10萬訂閱，而根據本人介紹死神名不是真的死神，而是死神手下的第一大弟子，講述自古以來就存在於這個世界上，沒有時間與年齡的概念，由於現代社會醫學太發達，導致作為死神沒有什麼用武之地，所以她決定成為Vtuber透過直播活動以萌死人的方式來收割靈魂。

至於Mori Calliope中姓氏Mori是來自意思為「勿忘人終有一死」的拉丁文諺語「Memento Mori」，而名字Calliop則是來自於希臘神話裡，掌管英雄史詩的九位繆斯女神的其中一位「Καλλιόπη卡利俄佩」，卡利俄佩字面上的意思即為「聲音悅耳的」，也代表著Calli的音樂天賦。直播期間也由於她的率真形象和反差萌的個性，以及獨特的說唱技巧，吸引了無數粉絲追隨，後續更是推出過無數個原創主題曲，並與與世界最大的音樂公司「環球音樂」簽約，成為旗下歌手一員。期間死神也與其他知名歌手或動畫合作獻唱主題曲，而先前由裏那圭擔任原作、晏童秀吉負責塗鴉設計的《GACHIAKUTA》電視動畫，也宣布第二季片頭主題曲將由hololive EN人氣VTuber「死神」Mori Calliope擔任獻唱〈LET’S JUST CRASH〉，並已在各大音樂串流平台上架。

對此，「死神」Mori Calliope也為了更符合音樂高昂風格，近日也公開了先前打造的3D 動畫版MV，從影片中可以看到，隨著音樂節奏搭配了高速追車，讓觀看粉絲不禁跟著激動鼓舞，其中更值得一提的是死神在MV中模仿了瘋狂吉他手模樣，讓不少粉絲發現很像致敬經典電影《瘋狂麥斯》，再加上本次MV製作是由獨立動畫《銀河特快車Milky☆Subway》導演龜山陽平操刀，並由打造過知名動畫《監獄兔》的動畫公司Kanaban Graphics 和東映動畫研究所一起負責3D製作，堪稱是誠意滿滿。

更讓人心疼的是，早在今年8月死神Mori就透露，去年9月因參加EN演唱會「Breaking Dimensions」後，在美國停留了一段時間，卻不幸感染上COVID-19，就醫後照X光，醫生告知她肺部某些區域已造成永久性損傷，部分則需要數年才能復原，因此對於粉絲而言，帶傷還能演唱出這樣主題歌曲，令人相當敬佩。

