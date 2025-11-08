ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《惡靈古堡9》預購驚現「里昂內褲」　證實爆料玩家喊：秘密揭曉

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從確定正在開發消息後，就有各種有關遊戲傳聞不斷被爆料，像是新場景、獨眼老里昂、里昂視角等。如今又有一家秘魯遊戲零售商 Fhalcon在預購特典上，推出了一款包含「里昂」頭像的內褲預購特典，間接證實了多次里昂存在的傳聞，據傳官方將在近期遊戲大典正式揭曉。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》里昂內褲再次證實爆料。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

▲▼《惡靈古堡9：安魂曲》里昂內褲再次證實爆料。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

根據外媒報導，隨著《惡靈古堡9：安魂曲》在近日任天堂直面會上公開第二支預告並同步登入Switch2後，讓許多粉絲感到相當期待。不過與此同時關於遊戲各種傳聞更是不斷被傳出，像是半開放世界、有新交通工具可以騎乘、新增新的東南亞島嶼場景等，其中里昂是否登場的討論度更是爆表，因此也讓製作人出面喊話，別把所有傳聞當成真理。

如今官方也在日前開放數位和實體版預購，預計2026年2月27日發售，因此也授權給多家零售商開放預購，不過就有一家祕魯戲零售商 Fhalcon直接在預購頁面上，推出了一款包含「里昂」頭像的內褲預購特典，並且上面里昂造型還與先前所洩漏的滄桑獨眼里昂非常相似，讓不少玩家再次堅定里昂確實會在《惡靈古堡9：安魂曲》回歸。

另外，知名爆料者Dusk Golem先前除了證實預告有里昂視角外，在一些遊戲示範影片中，可以看到一個類似俄羅斯方塊的大型物品欄系統，與里昂標誌性的公文包非常相似，在官方所透露資訊中也有出現，女主葛蕾斯無法穿著的衣服，證實了遊戲會有第二個角色能操作，再加上隨著距離遊戲上市逐漸逼近，因此有不玩家猜測，卡普空或許會在今年遊戲大獎典禮上正式揭曉，里昂是否回歸的傳聞。

關鍵字：惡靈古堡卡普空

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

推薦閱讀

皮克斯為何輸《鬼滅之刃》？專家曝關鍵「粉絲經濟」日動畫太強

《邊緣禁地4》爆擊投擲飛刀回歸　「疊加Bug」傷害突破天際

《惡靈古堡9》預購驚現「里昂內褲」　證實爆料玩家喊：秘密揭曉

沙國1.6兆收購EA！玩家憂改變理念　官方喊話：創作信念不變

「停止殺死遊戲」再起爭論　多位英議員捍衛玩家長年心血

hololive死神獻唱動畫MV曲　「末日逐車」吸46萬看網曝致敬經典

任天堂法務再出手！玩家盜錄遭判賠53萬　無悔嗆聲：資本毒瘤

升等走1公里！實況主玩《寶可夢》意外升16等　網笑翻：超健康

中國《鬼滅之刃 無限城》將上映...預售狂飆9000萬「絕對瘋狂」

西門地下市計畫啟動　結合動漫、KPOP打造「沈浸式場域」

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

專家曝皮克斯為何輸《鬼滅之刃》

玩家盜錄遭任天堂開告判賠53萬

《寶可夢傳說Z-A》DLC揭曉

韓手遊來台40天停更

破千萬銷量《晨曦公主》12月完結

實況主玩《寶可夢》挑戰升等走1公里

《邊緣禁地4》爆擊投擲飛刀回歸

《惡靈古堡9》預購驚現里昂內褲

中國《鬼滅之刃 無限城篇》終於上映

動森島民人氣排名出爐！　「S+ 角色只有6隻」

最新新聞

專家曝皮克斯為何輸《鬼滅之刃》

《邊緣禁地4》爆擊投擲飛刀回歸

《惡靈古堡9》預購驚現里昂內褲

沙國1.6兆收購EA玩家憂改變理念

「停止殺死遊戲」再起爭論！

hololive死神獻唱動畫MV曲

玩家盜錄遭任天堂開告判賠53萬

實況主玩《寶可夢》挑戰升等走1公里

中國《鬼滅之刃 無限城篇》終於上映

西門地下市計畫啟動

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366