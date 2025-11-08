《惡靈古堡9》預購驚現「里昂內褲」　證實爆料玩家喊：秘密揭曉

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下《惡靈古堡9：安魂曲》自從確定正在開發消息後，就有各種有關遊戲傳聞不斷被爆料，像是新場景、獨眼老里昂、里昂視角等。如今又有一家秘魯遊戲零售商 Fhalcon在預購特典上，推出了一款包含「里昂」頭像的內褲預購特典，間接證實了多次里昂存在的傳聞，據傳官方將在近期遊戲大典正式揭曉。

▼《惡靈古堡9：安魂曲》里昂內褲再次證實爆料。（圖／翻攝自X／@RE_Games）

根據外媒報導，隨著《惡靈古堡9：安魂曲》在近日任天堂直面會上公開第二支預告並同步登入Switch2後，讓許多粉絲感到相當期待。不過與此同時關於遊戲各種傳聞更是不斷被傳出，像是半開放世界、有新交通工具可以騎乘、新增新的東南亞島嶼場景等，其中里昂是否登場的討論度更是爆表，因此也讓製作人出面喊話，別把所有傳聞當成真理。

如今官方也在日前開放數位和實體版預購，預計2026年2月27日發售，因此也授權給多家零售商開放預購，不過就有一家祕魯戲零售商 Fhalcon直接在預購頁面上，推出了一款包含「里昂」頭像的內褲預購特典，並且上面里昂造型還與先前所洩漏的滄桑獨眼里昂非常相似，讓不少玩家再次堅定里昂確實會在《惡靈古堡9：安魂曲》回歸。

另外，知名爆料者Dusk Golem先前除了證實預告有里昂視角外，在一些遊戲示範影片中，可以看到一個類似俄羅斯方塊的大型物品欄系統，與里昂標誌性的公文包非常相似，在官方所透露資訊中也有出現，女主葛蕾斯無法穿著的衣服，證實了遊戲會有第二個角色能操作，再加上隨著距離遊戲上市逐漸逼近，因此有不玩家猜測，卡普空或許會在今年遊戲大獎典禮上正式揭曉，里昂是否回歸的傳聞。