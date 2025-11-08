ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《邊緣禁地4》爆擊投擲飛刀回歸　「疊加Bug」傷害突破天際

記者黃冠瑋／綜合報導

由Gearbox Software所開發掠寶射擊遊戲《邊緣禁地4》，上線初期就因PC效能最佳化問題遭網砲轟，後續更把譽為最強武器「爆擊投擲飛刀」直接爆砍，再度引起不少玩家哀號。然而近日卻有玩家發現近日更新擋出現Bug，能讓武器傷害爆率呈現疊加狀態，直接強勢回歸，消息再度引起玩家熱議。

▼《邊緣禁地4》爆擊刀Bug強勢回歸。（圖／翻攝自X／@Borderlands）

▲▼《邊緣禁地4》爆擊刀Bug強勢回歸。（圖／翻攝自X／@Borderlands）

關於《邊緣禁地4》中爆擊投擲飛刀起初問題在於，造成了一個官方沒有想到的傷害循環，玩家只要搭配「穿透者」（Penetrator）增幅，就能短時間5秒內獲得100%的爆擊機率，就算是再頑強的Boss也會在數秒內被玩家秒殺，這樣設定在遊戲上時非常嚴重破壞遊戲平衡，玩家只會為了方便刷怪，而不選用其他流派武器，因此官方很快也注意到此事，並在10月23日直接削弱能增強這把武器的「穿透者」（Penetrator）增幅。

從官方公告的資訊，「穿透者」（Penetrator）增幅現在改為提供固定的30%爆擊機率持續5秒，因此讓遊戲武器暫時獲得了平衡，不過這對許多已經強化天賦的玩家而言，可說是被害慘了，本身就透過其他增益效果或裝備已堆疊了更高的爆擊率，這樣固定數值反而會降低整體效果。

然而，近日就有玩家發現本週的更新檔再度迎來改變，出現了一個有關「穿透者」（Penetrator）增幅的Bug，效果變成能額外增加30%爆擊機率，並且此效果還能疊加上去，換算下來玩家能在5秒內造成最高90%爆擊機率。雖然此Bug無法讓玩家重回原本100%的爆擊機率，但已經非常接近武器所造成的巔峰水準，不過有鑑於官方自遊戲上市後，頻繁保持更新以及熱修，因此該項Bug可能很快就會被官方修正。另外，《邊緣禁地4》首個DLC預計將在11月20日推出，將為玩家帶來更多故事任務、新Boss與全新戰利品。

