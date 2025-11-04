《巫師4》再爆劇情與原作無關　作者撇責直言「少被徵求意見」

記者黃冠瑋／綜合報導

由CD Projekt Red（CDPR）所開發的《巫師》系列，不管是哪一代遊戲都讓許多粉絲為之瘋狂，而其實一部分要歸功於設定都改編自波蘭著名奇幻小說《獵魔士》。不過繼先前原作者唾棄狩魔獵人學派設定後，近日又爆料未來推出的《巫師4》與原作劇情沒太大關係，原因出自開發團隊很少向他請益有關劇情上意見。

▼《巫師4》劇情出自開發團隊原創。（圖／翻攝自X／@thewitcher）

根據外媒報導，早在先前《獵魔士》作者Andrzej Sapkowski所撰寫的最新續章《獵魔士烏鴉十字路口》正式發售後，就在後續舉辦AMA問答活動，其中作者就在活動中指出關於遊戲中那些所謂的「狼學派」、「毒蛇學派」、「獅鷲學派」等設定，與原作沒有太大關係，是那些遊戲開發團隊抓著當初無意設定不放，讓Sapkowski表示相當反感，也凸顯了《巫師》開發團隊有著非常大權力決定遊戲走向。

不過，起初遊戲團隊並沒有太大權力，在近日Andrzej Sapkowski出席自己新書宣傳活動上就表示，他滿意現在與CD Projekt Red所達成的合作合約，但其實以前合作更為密切，系列早期的遊戲中，他們偶爾會向他徵求意見，並提供一些關於《獵魔士》世界觀的補充資訊。然而現在，Andrzej Sapkowski卻表示CDPR已經「很少」再向他詢問細節了，讓他認為或許是開發團隊對系列開發越來越有信心，但他也強調關於未來即將推出的《巫師4》，在劇情上與原作並沒有太直接關係。

