任天堂法務再出手！玩家盜錄遭判賠53萬　無悔嗆聲：資本毒瘤

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂一直以來對於自身權益如果受損，就會採取強硬手段來維護，像是幻獸帕魯侵權、盜版改裝機、Genki洩漏等都能勝訴，因此任天堂也被大家戲稱最強法務。如今一位國外玩家又因為公然直播任天堂還未上市遊戲遭到起訴，訴訟過程中毫無悔意，甚至威脅律師人身安全遭判賠53萬元，再次展現任天堂法務強大。

▼ 任天堂法務再度打擊盜版猖獗 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

事情其實是，一位國外玩家Jesse Keighin先前由於在任天堂遊戲正式發售前公開直播未上市的盜版本家遊戲而被任天堂法務告上法庭，如今結果出爐，法院提出該名玩家須判賠任天堂17,500元（相當於新台幣53萬元），並在判決書中表示，「禁止被告侵犯任天堂的版權作品，包括透過串流媒體播放，以及販賣Switch模擬器、任天堂的專有加密金鑰或其他規避任天堂技術保護措施的軟體或技術」。

不過值得一提的是，法院駁回任天堂請求沒收並銷毀玩家用於盜版Switch遊戲的工具，鑑於訴訟中缺乏證據證明Keighin究竟是如何獲得《瑪利歐＆路易吉RPG 兄弟齊航》等遊戲的訪問權限，並在去年秋季遊戲發售前進行直播的，因此任天堂的這一要求「含糊不清」且「不合理」，因此遭到駁回。

然而，該項判決並沒有讓Jesse Keighin感到內疚，整個案件過程保持著毫無悔意態度，並公然嗆聲，「資本主義就是毒瘤，我的頻道因為分享遊戲影片而被刪除」，但如今他的挑釁行為再次付出慘痛代價，這也再次展現了任天堂對於盜版遊戲所採取零容忍手腕以及法務部門強大。

