任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」...《幻獸帕魯》訴訟恐有變數

記者楊智仁／綜合報導

任天堂針對《Palworld 幻獸帕魯》開發商 Pocketpair 提出的專利侵權訴訟出現新進展，日本特許廳（JPO）近日駁回任天堂提交的一項與《寶可夢傳說：阿爾宙斯》相關的專利申請，理由是該申請「缺乏創造性」未能展現與現有遊戲技術的明顯差異。

▼《幻獸帕魯》正與任天堂訴訟中。（圖／翻攝自@Palworld_EN）

遭駁回專利編號為 JP 2024-031879，內容涉及玩家以第三人稱視角瞄準並投擲道具，以捕捉或與生物戰鬥的遊戲機制，該專利雖非《幻獸帕魯》訴訟的直接依據，但與任天堂訴訟中引用的其他專利屬於同一系列，這次被駁回的結果可能為 Pocketpair 提供質疑訴訟有效性的切入點。

根據審查報告，任天堂聲稱《寶可夢傳說：阿爾宙斯》捕捉與戰鬥系統屬於新發明，結合了兩種投擲模式：一種可讓敵方暈眩或被捕捉，另一種則可觸發戰鬥，但日本特許廳指出，類似機制早已出現在其他遊戲中，包括《方舟：生存進化》的麻醉彈系統、《魔物獵人》陷阱與投擲設計、Pocketpair 自家的《創世理想鄉》捕捉功能，甚至任天堂自家的《Pokémon GO》瞄準系統，特許廳表示這些功能屬於「熟悉該技術領域者能輕易構想的範疇」，因此不具專利授權條件。

目前，該駁回決定尚非最終結果，任天堂仍可向日本知識產權高等法院提出上訴，不過法律專家指出，這項決定可能在《幻獸帕魯》訴訟中產生間接影響。據報導，日本法院在專利案件審理中，通常會參考特許廳的審查結論，而 Pocketpair 也能援引類似美國「司法認知」的法律程序，請求法院將該駁回結果納入考量。