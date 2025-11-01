《集合吧！動物森友會》再戰十年？3.0大型更新、NS2版本2026登場

記者蘇晟彥／綜合報導

在2020年推出的《集合吧！動物森友會》，在NS2推出後，任天堂再次公布將進行3.0免費大型更新，以及推出畫質升級的NS2 Edition，遊戲、大型更新預計將在2026年1月15日正式上線，玩家將可以透過Joy-Con 2進行更絲滑的島嶼設計，同時在電視上享受高畫質4K的清晰島嶼生活。

畫面變得更細緻

電視模式可以對應4K。可以以更清晰的遊戲畫面來享受無人的島生活。

使用滑鼠操作來設計

房間布置、我的設計及佈告欄亦能夠使用Joy-Con 2的滑鼠操作了。可以把右手的Joy-Con 2設換為滑鼠操作，利用更直覺的操作來進行設計。

使用Nintendo Switch 2麥克風的大聲公登場

Nook 商店上架了新物品「大聲公」。舉起「大聲公」，向Nintendo Switch 2的麥克風，呼叫居民的名字吧。可能會得到居民們的回覆……？就算身在遠處，也能被注意到。

更加廣泛的通訊遊玩

目前為止，網路通訊人數最多為8人，但全都是Nintendo Switch 2 Edition的話，最多可以12人一起遊玩。

※鄰近主機通訊最多可8人停留；只要使用Nintendo Switch 2的主機功能遊戲聊天，就能夠一邊遊玩，一邊享受跟朋友聊天。

▼在夢境島中可以實現自由創作島嶼。



免費更新（Ver.3.0）發布

讓持有《集合啦！動物森友會》的所有玩家都能遊玩的免費更新（Ver.3.0）已決定發布。以下將會介紹全新設施及遊玩方法。

度假旅館開幕

在島嶼的碼頭蓋的「度假旅館」即將開幕。協助營運旅館的航平一家，讓訪客享受待在島嶼上的時光吧。

布置客房

你將幫忙準備客房。為了讓客人能開心享受，需要布置不同主題的客房。請隨心所欲地進行布置，以漂亮的房間迎接客人吧。

阿玉婆婆的紀念品店

旅館裡有阿玉婆婆經營的「紀念品店」。旅館的周邊商品及只能在這裡入手的稀有商品亦能夠在這裡購買。可以使用幫忙布置客房後獲得的「旅館優惠券」來交換商品。

出租服飾

可以讓旅館大廳的人型模特兒穿搭衣服，為訪客們提案出租服飾的穿搭，增添旅途的樂趣。配合島嶼的氛圍和季節搭配服裝，讓訪客們度過一個更愉快的時光吧。

利用DIY使島嶼更有名

為了讓更多人認識島嶼，使用DIY製作的島上名產來進行宣傳。只要協力製作就會獲得旅館優惠券。航平會幫忙把製作的物品運到島外。

前往自由自在的「夢境島」

試著比平常睡得更深一點，夢美就會帶你進入全新的夢境世界。這是空蕩蕩的島嶼「夢境島」。享受一下製作只屬於自己的島嶼吧。在這座島上，可以使用任何曾經入手的物品來進行裝飾。此外，還可以把河川拓寬，或拆除懸崖等等，隨心所欲地製作島嶼。

各色各樣的聯名合作

同時也追加了各種新登場的聯名物品及人物。

任天堂聯名合作

協助旅館營運，提升島嶼的知名度後，紀念品店就會上架一些懷舊玩具及遊戲機等等跟任天堂有所相關的商品。而Nintendo Switch Online加入者還能實際遊玩這些遊戲。

LEGO®聯名合作

Nook購物上架了LEGO®的聯名家具及服裝。LEGO®的沙發、桌子、壁紙等等。只要改造的話就能夠使用各種不同的顏色。請不妨尋找喜歡的配色吧。