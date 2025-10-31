大宇「不再做恐怖遊戲」　《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》成最終章

記者蘇晟彥／綜合報導

近年以《女鬼橋》系列殺出一片天的大宇資訊， 30日宣布恐怖宇宙最終章《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》將於11月12日正式上市，大宇資訊也指出，這將會是恐怖系列作品的最後一部作品，未來暫時不會研發恐怖類型作品，也意味粉絲期待的《女鬼橋3》確定不會問世。

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》改編自 Netflix 動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》，為首款伊藤潤二正式授權的第一人稱恐怖遊戲。玩家將親自踏入被詛咒的洋樓，在「無處可逃」的壓迫氛圍中直面經典伊藤式恐懼。《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》自限時試玩版（Demo）公開以來，於全球 Steam 社群獲得強烈迴響，玩法、美術、敘事與沉浸感皆獲高度肯定，在Steam上全球各地區的願望清單數更是於新品節時獲得爆量性增長。

對此，大宇資訊也指出，雖然在恐怖遊戲打造出一條新的路線，但無論是《女鬼橋 開魂路》、《女鬼橋二 釋魂路》與《咒》在內等，都不會再有延伸作品與續作，將透過《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》劃下一系列恐怖遊戲的震撼句點，這不僅是製作團隊最後一舞，更是作為「恐怖宇宙」的極致總結與最終告白。

對此，為了讓玩家紀念旅程落幕，將推出全球限量【最終珍典收藏紀念包】，內含多款大宇資訊自研恐怖/驚悚相關作品的 Steam 兌換序號與實體紀念周邊，象徵這段恐懼傳承的最終印記，為玩家永存這段獨一無二的恐懼記憶，極具收藏價值，預購資訊將於後續公布。