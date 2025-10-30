Apple Arcade遊戲推薦　驚悚氣息陪玩家過萬聖

記者蘇晟彥／綜合報導

迎接萬聖節，Apple Arcade多款「恐怖氣息濃厚」經典遊戲推出萬聖節更新，包含《鬼靈精大腳怪》、《蠕蟲穿越世界》及《水果忍者 - 經典版+》等，燈推出各種驚悚換裝陪伴所有玩家度過萬聖夜。

蟬聯 Apple Arcade 排行榜、深受玩家喜愛的《鬼靈精大腳怪》（Sneaky Sasquatch）推出全新「農場更新」，這次大腳怪將化身勤奮農夫角色，前往東邊的老奶奶農場，購買拖拉機、種子與肥料，親手耕作田地、體驗收成樂趣並賺取豐厚獎金。充滿驚喜與趣味的全新篇章，等著玩家一同開啟農場冒險。



本週也同步迎來多款人氣經典遊戲換上新裝，帶來滿滿萬聖氣息，慶祝一年一度的驚悚季節！包含《蠕蟲穿越世界》（Worms Across Worlds） 全面迎來萬聖節驚喜活動，新增驚悚任務、鬧鬼帽子、詭異蟲蟲，以及全新「試煉場」挑戰，讓玩家贏取神秘獎勵與享受驚嚇樂趣。《瘋狂動物園+》（Rodeo Stampede+） 將推出萬聖節慶典限時活動，勇敢的玩家可在遊戲中尋找幽靈，蒐集後兌換各種動物、帽子與裝飾品。 經典遊戲《水果忍者 - 經典版+》（Fruit Ninja Classic+）則將開啟「月光之夜」活動，完成挑戰賺取積分可解鎖「月光蛾之刃」與「女巫的巢穴」道場。

備受歡迎的《料理媽媽：新潮烹調》 （Cooking Mama: Cuisine!） 也將舉辦萬聖節活動，使用期間限定的南瓜食材，製作有趣的萬聖節料理，邀請玩家一起在烹飪樂趣中感受節慶氣息。恐怖的萬聖節陰森氣氛將籠罩神廟，令人停不下手的《神廟逃亡+》（Temple Run+）新增萬聖節挑戰與解鎖角色「Carnifex」的機會，速度與刺激感加倍升級。《培樂多世界》（Play-Doh World） 推出全新「鬼屋區域」，玩家可在此打造怪物，並探索萬聖節主題拼圖、藝術品、服裝等多樣內容。讓大小朋友在萬聖節搞鬼氣氛中激發創意，盡情揮灑。

還沒安排萬聖派對的玩家們，不妨就在 Apple Arcade 豐富遊戲中感受節慶樂趣！ Apple Arcade 為 Apple 所推出的訂閱制遊戲平台，享受完全無廣告、沒有干擾、 沒有 App 內購買，無限暢玩超過 200 款遊戲，並且每週持續推出新內容。每月只要 NT$ 220 即可連線玩、離線玩，還能在你常用的 iPhone、iPad、Mac 以及 Apple TV 上盡情的玩。