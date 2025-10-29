ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《英雄聯盟》CFO不敵KT世界賽止步　殺入八強創10年歷史粉絲獻掌聲

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》中信飛牡蠣 CFO 今年世界賽打破 10 年魔咒，率領我們賽區再次闖入八強感動無數粉絲。今日 ( 10/29 ) CFO 與強敵韓國第三種子 KT 上演正面對決，遊戲中 KT 展現霸氣，不論營運團戰都發揮相當完美，最終 3-0 擊敗 CFO。儘管 CFO 最終止步八強，但這次世界賽的精采發揮仍舊贏得許多觀眾的讚賞。

▼中信飛牡蠣 CFO 今年世界賽打破 10 年魔咒。（圖／翻攝自推特）▲▼CFO。（圖／翻攝自推特）

CFO 這次世界賽擊敗歐洲 FNC、力剋前世界冠軍 T1、血戰 AL / HLE，最終在瑞士制 2-2 時扛住壓力，帶領台港澳賽區睽違 10 年重返八強。今日 CFO 挑戰 KT 尋求更進一步，然而 3-0 晉級的 KT 可說是狀態絕頂，第一局下路兇猛的打法，還有發育良好的藍寶給 CFO 帶來極大麻煩；第二局 Bdd 打出壓制力完全主宰遊戲；第三局打野 Cuzz 鎖下維爾戈 9/1/8 戰績終結了系列賽，KT 以不敗之姿衝擊四強。

▲▼CFO。（圖／翻攝自推特）

儘管 CFO 最終 0-3 落敗，但今年從 First Stand 擊敗眾多強敵、MSI 與 T1 系列賽打滿五局、世界賽破除 10 年魔咒，2025 的旅程可以說是相當成功，粉絲們也表達感激，「辛苦了，你們很棒」、「感謝讓我們看到八強的風景」、「明年再來挑戰！」

關鍵字：英雄聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

推薦閱讀

《英雄聯盟》CFO不敵KT世界賽止步　殺入八強創10年歷史粉絲獻掌聲

「2025臺北城市盃國際電競大賽」11/8登場！超過400名選手報名參與

Switch化身迷你街機！復古底座玩家超期待...募資4分鐘達標

短劇掀影視轉型潮！泰創作者「零成本」奪獎、越南團隊分享拍攝新流行

《鬼滅》猗窩座聲優談配音心境：要讓觀眾相信我是最強的

微軟新Xbox全面整合Windows系統　執行長「改變家用主機定義」

企業導入國際標準打造信任AI語音　聲優梶裕貴盛讚「救世主」

全台首個AI虛擬偶像主持節目！宮祈緣主持《結緣金》11月開播

4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam尖叫節　3顆銅板挑戰AI人性博弈

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

《忍者外傳4》極度好評卻賣超差

日藝人看《魔法少女小圓》嚇傻

企業導入國際標準打造信任AI語音

兩大漫畫家親繪大谷翔平

Switch化身迷你街機！募資4分鐘達標

《鬼滅之刃》票房8億衝台灣影史第四

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

日男告別「御宅族」喊變化很大

美百萬實況主再爆曾遭前男友虐待

最新新聞

《英雄聯盟》CFO不敵KT世界賽止步

「2025臺北城市盃國際電競大賽」11/8登場！

Switch化身迷你街機！募資4分鐘達標

短劇掀影視轉型潮！泰創作者「零成本」奪獎

《鬼滅》猗窩座聲優談配音心境

微軟新Xbox全面整合Windows系統

企業導入國際標準打造信任AI語音

全台首個AI虛擬偶像主持節目

4人恐怖合作《迷魅狩獵》登Steam

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366