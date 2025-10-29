《英雄聯盟》CFO不敵KT世界賽止步　殺入八強創10年歷史粉絲獻掌聲

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》中信飛牡蠣 CFO 今年世界賽打破 10 年魔咒，率領我們賽區再次闖入八強感動無數粉絲。今日 ( 10/29 ) CFO 與強敵韓國第三種子 KT 上演正面對決，遊戲中 KT 展現霸氣，不論營運團戰都發揮相當完美，最終 3-0 擊敗 CFO。儘管 CFO 最終止步八強，但這次世界賽的精采發揮仍舊贏得許多觀眾的讚賞。

▼中信飛牡蠣 CFO 今年世界賽打破 10 年魔咒。（圖／翻攝自推特）

CFO 這次世界賽擊敗歐洲 FNC、力剋前世界冠軍 T1、血戰 AL / HLE，最終在瑞士制 2-2 時扛住壓力，帶領台港澳賽區睽違 10 年重返八強。今日 CFO 挑戰 KT 尋求更進一步，然而 3-0 晉級的 KT 可說是狀態絕頂，第一局下路兇猛的打法，還有發育良好的藍寶給 CFO 帶來極大麻煩；第二局 Bdd 打出壓制力完全主宰遊戲；第三局打野 Cuzz 鎖下維爾戈 9/1/8 戰績終結了系列賽，KT 以不敗之姿衝擊四強。

儘管 CFO 最終 0-3 落敗，但今年從 First Stand 擊敗眾多強敵、MSI 與 T1 系列賽打滿五局、世界賽破除 10 年魔咒，2025 的旅程可以說是相當成功，粉絲們也表達感激，「辛苦了，你們很棒」、「感謝讓我們看到八強的風景」、「明年再來挑戰！」