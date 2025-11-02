美政府用《最後一戰》宣揚移民取締　開發元老斥責：手法太過分

記者黃冠瑋／綜合報導

美國國土安全部（DHS）先前才因為私自發布「寶可夢圖片及影片」來宣傳移民取締，遭到大量粉絲強烈反彈。沒想到事隔多日美國國土安全部又再度與白宮聯手，使用《最後一戰》圖文和結合美國總統川普AI圖，再度宣揚移民取締，讓前開發元老jaime griesemer痛批，「此等做法太過分，遊戲不該影射任何群體」。

▼美政府用《最後一戰》宣揚移民取締。（圖／翻攝自@DHSgov、@WhiteHouse）

事情其實是，先前微軟才宣布《最後一戰：戰役進化》確定不獨佔後，就引起許多玩家關注，對此美國國土安全部（DHS）就突發奇想，藉著這波熱度來宣傳移民取締，於是在沒經過微軟同意之下，私自使用《最後一戰》的經典「武裝疣豬越野車要大家摧毀洪流加入他們」，並且還聯合白宮運用AI生成，讓美國總統川普化身成遊戲士官長，以此宣揚誤化移民是邪惡敵人，應該被排除。

消息一出後瞬間引起全網轟動，其中也有不少人認為私自使用《最後一戰》圖片非常不妥，對此《最後一戰》聯合創辦人Marcus Lehto就表示，「看到《最後一戰》被這樣利用，我就感到非常噁心」。此外，開發過多個關卡設計師jaime griesemer也對美國國土安全部做法感到不滿，他認為「用《最後一戰》的形象來號召人們由於移民身份就想毀滅他們的想法，屬實太過分了，根本冒犯了每一位《最後一戰》的粉絲，無論政治傾向如何，這種做法簡直非常卑鄙，最後一戰中的洪魔是邪惡太空殭屍寄生蟲，並非是對任何群體的影射」。

另外，這也不是美國國土安全部第一次做出這樣行為，早在9月就使用美國《寶可夢》片頭曲《Gotta Catch 'Em All》的音樂片段與畫面，搭配實際部門捕捉非法滯留人口的影片，在當時也引起許多人反彈，甚至任天堂還出面聲明，他們並沒有參與這段影片製作，也沒有授權讓對方使用。