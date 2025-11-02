ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

美政府用《最後一戰》宣揚移民取締　開發元老斥責：手法太過分

記者黃冠瑋／綜合報導

美國國土安全部（DHS）先前才因為私自發布「寶可夢圖片及影片」來宣傳移民取締，遭到大量粉絲強烈反彈。沒想到事隔多日美國國土安全部又再度與白宮聯手，使用《最後一戰》圖文和結合美國總統川普AI圖，再度宣揚移民取締，讓前開發元老jaime griesemer痛批，「此等做法太過分，遊戲不該影射任何群體」。

▼美政府用《最後一戰》宣揚移民取締。（圖／翻攝自@DHSgov、@WhiteHouse）

▲▼美政府用《最後一戰》宣揚移民取締。（圖／翻攝自@DHSgov、@WhiteHouse）

事情其實是，先前微軟才宣布《最後一戰：戰役進化》確定不獨佔後，就引起許多玩家關注，對此美國國土安全部（DHS）就突發奇想，藉著這波熱度來宣傳移民取締，於是在沒經過微軟同意之下，私自使用《最後一戰》的經典「武裝疣豬越野車要大家摧毀洪流加入他們」，並且還聯合白宮運用AI生成，讓美國總統川普化身成遊戲士官長，以此宣揚誤化移民是邪惡敵人，應該被排除。

消息一出後瞬間引起全網轟動，其中也有不少人認為私自使用《最後一戰》圖片非常不妥，對此《最後一戰》聯合創辦人Marcus Lehto就表示，「看到《最後一戰》被這樣利用，我就感到非常噁心」。此外，開發過多個關卡設計師jaime griesemer也對美國國土安全部做法感到不滿，他認為「用《最後一戰》的形象來號召人們由於移民身份就想毀滅他們的想法，屬實太過分了，根本冒犯了每一位《最後一戰》的粉絲，無論政治傾向如何，這種做法簡直非常卑鄙，最後一戰中的洪魔是邪惡太空殭屍寄生蟲，並非是對任何群體的影射」。

另外，這也不是美國國土安全部第一次做出這樣行為，早在9月就使用美國《寶可夢》片頭曲《Gotta Catch 'Em All》的音樂片段與畫面，搭配實際部門捕捉非法滯留人口的影片，在當時也引起許多人反彈，甚至任天堂還出面聲明，他們並沒有參與這段影片製作，也沒有授權讓對方使用。

關鍵字：XBOX微軟最後一戰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黃國昌稱綠2026敗「英系會拉下賴清德」　王世堅：別光天化日講聊齋

推薦閱讀

亞馬遜裁員震盪！《美洲新世界》四年慘痛停更　14000人面臨失業

破千萬銷量《晨曦公主》將完結！16年中華奇幻冒險劃句點

美政府用《最後一戰》宣揚移民取締　開發元老斥責：手法太過分

任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」...《幻獸帕魯》訴訟恐有變數

《鏈鋸人 蕾潔篇》全球總收入破億　製作成本曝光大賺錢

瑪利歐超紅目標走向100周年？任天堂團隊點核心「持續進化」

Xbox執行長淺談團隊重要性　承認微軟沒保護好「冒險創意人才」

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆　逃跑到一半天降十萬伏特

《戰地風雲：禁區衝突》「大逃殺」傳災情　五萬玩家擠爆伺服器

服務型遊戲策略泡沫化？　前索尼高層呼籲：多數人想賺錢不可能

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆

《戰地風雲RedSec》大逃殺傳災情

服務型遊戲策略泡沫化？

《集合吧！動物森友會》再戰十年

黃仁勳活動突喊「Faker！」

《惡靈古堡0》再爆重製傳聞

《鏈鋸人 蕾潔篇》全球總收入破億

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」

任天堂團隊強調瑪利歐「持續進化」

任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」

最新新聞

《美洲新世界》四年慘痛停更

破千萬銷量《晨曦公主》12月完結

美政府用《最後一戰》宣移民取締

任天堂新專利遭駁回「缺乏創造性」

《鏈鋸人 蕾潔篇》全球總收入破億

任天堂團隊強調瑪利歐「持續進化」

Xbox執行長淺談團隊重要性

網玩《寶可夢傳說Z-A》被皮卡丘電爆

《戰地風雲RedSec》大逃殺傳災情

服務型遊戲策略泡沫化？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366