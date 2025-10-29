Switch化身迷你街機！復古底座玩家超期待...募資4分鐘達標

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲周邊設備公司 Smiley Partner 於 10 月 28 日正式發表一款全新的 任天堂 Switch 2／Switch 專用底座型街機控制器「Retro Arcade Dock（レトロアーケードドック）」。該產品同日於眾籌平台 CAMPFIRE 開始募資，預計 2026 年 1 月起陸續出貨，建議售價為 19,800 日圓（含稅）。

▼Switch 2、Switch 專用底座型街機控制器。（圖／翻攝自CAMPFIRE）

這款「Retro Arcade Dock」可將 Nintendo Switch 2 或現行 Switch 主機直接裝入機體中，以迷你街機的造型進行遊玩。產品由遊戲周邊 ODM／OEM 製造商 Honcam Technology 開發，Smiley Partner 則擔任日本地區的正式代理商。該底座支援 Switch 2、標準版與 OLED 版 Switch（不支援 Switch Lite），能以 USB Type-C 連接並同時充電遊玩。外觀採桌上型街機設計，玩家可將取下 Joy-Con 的主機作為顯示螢幕重現街機體驗。

控制區採用 8 鍵式街機配置（A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR）並支援自定義連射功能，從官方圖可見，搖桿與按鍵均為略小型設計，HOME 鍵可直接喚醒主機。根據開發商網站說明，搖桿操作可在左搖桿、右搖桿與方向鍵模式間切換，對應多種類型遊戲。CAMPFIRE 眾籌活動自 10 月 28 日啟動，至 11 月 30 日截止，採用 All-in 模式（即使未達標也會發貨），官方指出，專案上線僅 4 分鐘便突破募資目標顯示玩家熱烈支持。